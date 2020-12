in foto: Ivo e Livia, nella foto pubblicata da La Nazione

Ivo e Livia sono guariti dal Covid e sono tornati a casa. La coppia di novantenni di Prato, di cui avevamo parlato quando erano ricoverati e uno accanto all’altro si tenevano per mano, hanno affrontato insieme la malattia e insieme ce l’hanno fatta. Entrambi negativizzati, hanno lasciato il centro La Melagrana di Narnali in ambulanza, salutati dal personale, per tornare nella loro casa nel quartiere di San Paolo, dove ad attenderli c’erano i figli Andrea e Marco. Ivo Landi ha 92 anni e sua moglie, Livia Arrighini, ne ha 88 anni: sono sposati da più di 60 anni e l’immagine dei due vecchietti mano nella mano nei loro letti in ospedale ha fatto il giro di quotidiani, televisioni e internet. E ora che sono tornati a casa, i due anziani pratesi sono pronti per salutare il 2020 e anche per festeggiare il loro sessantacinquesimo anniversario di matrimonio.

Lui sussurra a lei: "Sono qui, non ci sono problemi" – "Stanno meglio di come pensavamo, soprattutto il babbo, – ha raccontato a Tgcom24 il figlio Andrea. – La mamma è più debole, ma siamo fiduciosi”. Secondo il figlio, l’atteggiamento della coppia è molto positivo: “Il babbo specialmente non vuole sentire di essere impossibilitato a fare qualcosa, anzi è preoccupato perché ancora non siamo andati a prendere l'olio nuovo e il vino. Sono convinto che la voglia di vivere sia stata la sua arma vincente”. È il signor Ivo, secondo il racconto del figlio, a spronare continuamente la mamma, che tra l’altro è una dei pochi sopravvissuti che può raccontare la battaglia e l'eccidio di Valibona, per non farla abbattere: “Anche oggi sentivo che le sussurrava: ‘Sono qui, non ci sono problemi'".

Giani: "Un grande amore l’uno per l’altro in grado di superare ogni difficoltà" – Di Ivo e Livia, il 10 dicembre scorso, aveva parlato anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani: "Mano nella mano, uniti per sconfiggere insieme il virus. Dal centro La Melagrana di Prato la bella storia di Ivo e Livia, coppia di 90enni, ricoverati per Covid e ora in via di guarigione. Un grande amore l’uno per l’altro in grado di superare ogni difficoltà", aveva scritto condividendo la loro fotografia sui social.