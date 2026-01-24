Torna a casa per recuperare le sue cose e l’ex marito le spara: chi era Assunta Currà, uccisa in Calabria

Pasquale Calzone ha ucciso la moglie Assunta Currà con alcuni colpi di pistola e si è poi tolto la vita con la stessa arma. La vittima, che già non viveva più con l’ex marito, si era recata nell’abitazione per raccogliere alcuni suoi effetti personali.

Scarpe rosse contro la violenza sulle donne

Assunta Currà, 55 anni, era una donna molto conosciuta nel suo paese in Calabria, dove ieri è stata uccisa. Uccisa dall’uomo da cui si stava separando, Pasquale Calzone, che poi ha puntato la stessa arma usata per il femminicidio contro se stesso togliendosi la vita. Il femminicidio-suicidio si è consumato a Mileto, in provincia di Vibo Valentia.

Assunta Currà è stata uccisa nella casa coniugale che aveva ormai lasciato da tempo, dato che dal marito si era separata. L’uomo, un commercialista di 63 anni anche lui conosciuto in paese, le avrebbe sparato quando lei è tornata nella vecchia casa per recuperare alcune delle sue cose. Entrambi sono deceduti sul colpo. A trovare i corpi è stato il fratello dell’uomo, preoccupato perché non riusciva a contattarlo da un po'.

Su quanto accaduto sono in corso le indagini coordinate dal magistrato di turno della Procura della Repubblica di Vibo Valentia, Alessandra Trabucco, che ha disposto l'autopsia sui due corpi e ha sentito il fratello del commercialista. La dinamica, comunque, appare piuttosto chiara.

Leggi anche Uccide la moglie con la pistola e poi si suicida nel Vibonese: la coppia si stava separando

Assunta Currà e Pasquale Calzone, genitori di un figlio ormai adulto che vive fuori dalla Calabria, erano in fase di separazione da circa un anno e la donna aveva da tempo lasciato la casa coniugale. All’inizio dello scorso anno la vittima aveva raggiunto la sorella in Toscana ed era rimasta lì con lei per un periodo, per poi tornare a Mileto per trasferirsi in un’altra casa. L’ex marito, secondo la ricostruzione, le ha sparato nel momento in cui lei si era recata nell'abitazione in cui viveva con lui prima della separazione per recuperare alcuni effetti personali. I due avrebbero iniziato a litigare, poi sarebbe avvenuto l’omicidio-suicidio. A poca distanza dall’abitazione teatro del delitto ieri sera sono arrivate molte persone, tra cui diversi amici della coppia.