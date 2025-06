video suggerito

Torna a casa per il cellulare e salva una ragazza dal compagno violento: 50enne eroe a La Spezia Una ragazza è stata brutalmente aggredita a Santo Stefano Magra (La Spezia) dal compagno, ma si è salvata grazie all'intervento casuale di un uomo che aveva dimenticato il cellulare a casa. Il 50enne ha messo in fuga l'aggressore e soccorso la giovane, visibilmente sotto shock.

A cura di Biagio Chiariello

Una coincidenza fortunata ha evitato il peggio. Solo per caso, una ragazza vittima di una brutale aggressione in strada si è salvata grazie all’intervento provvidenziale di un uomo che stava tornando a casa dopo essersi accorto di aver dimenticato il cellulare. Come riporta La Nazione, era diretto al lavoro quando, ripercorrendo via Cisa a Santo Stefano Magra, in provincia di La Spezia, si è imbattuto in una scena che lo ha lasciato senza parole: due giovani, poco più che trentenni, stavano litigando furiosamente sul ciglio della strada. L’uomo ha rallentato, incuriosito dalla concitazione, e si è fermato di colpo quando ha capito cosa stava succedendo.

Davanti ai suoi occhi, la lite si era trasformata in un'aggressione violenta. Il ragazzo stava colpendo con pugni e schiaffi la giovane, che cercava invano di difendersi. Solo le grida dell’automobilista hanno interrotto quell’escalation di violenza: l’aggressore, colto di sorpresa, ha provato a nascondersi per qualche istante, poi è fuggito a piedi, lasciando la ragazza a terra, sanguinante e sotto shock.

Il cinquantenne residente della zona, che abita poco lontano, si è subito precipitato in soccorso della vittima, aiutandola a rialzarsi e portandola in un bar nelle vicinanze. Lì, con il volto segnato da lividi e contusioni, ha atteso l’arrivo del padre, ancora scossa e in lacrime. È accaduto tutto intorno alle otto del mattino, in un momento in cui la strada era insolitamente deserta. Se quell’uomo non fosse tornato indietro per il telefono dimenticato, chissà come sarebbe finita.

Nonostante le evidenti ferite e lo stato di forte turbamento, la giovane ha scelto di non denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine, nonostante i presenti le abbiano più volte suggerito di farlo.