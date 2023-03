Torino, perde coscienza per un coagulo al cervello: i medici la salvano da morte cerebrale in un’ora Una studentessa di 21 anni è stata salvata da morte cerebrale con un’operazione salvavita di un’ora. La giovane, a causa di una difetto cardiaco, aveva perso coscienza per un coagulo al cervello.

A cura di Gabriella Mazzeo

Quando è arrivata alle Molinette, era in bilico tra la vita e la morte. Fortunatamente, l'intervento tempestivo prima del 118 e poi dei medici dell'ospedale torinese è riuscito a salvarle la vita. L'operazione salvavita, per niente semplice, è stata effettuata in circa un'ora e mezza. La paziente era una ragazza di 21 anni, studentessa arrivata dalla Turchia il 15 settembre per un periodo di studio al Politecnico. La giovane, che ha sempre goduto di ottima salute, ha raccontato di aver iniziato la sua giornata come sempre e di essere andata a lezione come tutti i giorni.

All'improvviso, nella mattinata di venerdì, ha perso prima il controllo di braccia e gambe e poi coscienza. Diverse ore dopo, si è risvegliata nel reparto Stroke unit delle Molinette diretto dal dottor Paolo Cerrato. In quel lasso di tempo, però, diverse cose sono successe: il coinquilino della 21enne ha chiamato tempestivamente il 118 che l'ha subito soccorsa. In poco tempo il personale sanitario ha individuato il problema: un coagulo di sangue, formatosi in una qualche vena del suo corpo, era "migrato" verso il cuore e poi verso il cervello, occludendo così un'arteria cerebrale.

La studentessa è stata operata in poco più di un'ora e il danno è stato arrestato quando ancora non era tale da provocare deficit permanenti. A prendere in carico il suo caso, il medico Mauro Bergui, direttore della Neuroradiologia interventistica. Secondo quanto da lui raccontato, la ragazza è arrivata in ospedale in coma ed è stata intubata. Dopo l'angiotac, i medici hanno continuato disoccludendo l'arteria cerebrale. Un paio di ore dopo, la giovane si è ripresa come se nulla fosse successo.

A causare il tutto, secondo i medici, un difetto cardiaco. La paziente è ora sotto farmaci anticoagulanti e sarò sottoposta a un'altra operazione per la chiusura del setto cardiaco.