Torino, operaio cade da una scala e muore nel cantiere del palazzo della Regione Piemonte Antonio Del Mondo, operaio di 45 anni di Otranto (Lecce), ha perso la vita ieri mattina in un incidente mentre stava lavorando nello smantellamento del cantiere del grattacielo della Regione Piemonte.

A cura di Davide Falcioni

Ancora un gravissimo incidente sul lavoro. Antonio Del Mondo, operaio di 45 anni di Otranto (Lecce), ha perso la vita ieri mattina in un incidente mentre stava lavorando nello smantellamento del cantiere del grattacielo della Regione Piemonte, inaugurato a ottobre 2022 in via Nizza a Torino. L'uomo stava lavorando alla rimozione dei materiali ancora presenti dopo l'inaugurazione dell'edificio, risalente ormai a svariati mesi fa.

Stando a una prima ricostruzione l'uomo sarebbe caduto da una scala portatile appoggiata sul tetto di una baracca a ridosso di via Passo Buole. Sul posto sono intervenuti gli ispettori dello Spresal dell'Asl Torino, che procedono con le indagini sull'accaduto. Malgrado il 45enne non sia caduto da una grande altezza, il decesso sarebbe stato istantaneo, forse a causa dell'urto contro uno spigolo. La zona è stata sequestrata per consentire le indagini della procura cittadina, coordinate dal pm Alessandro Aghemo.

In Piemonte 93 lavoratori morti nel 2022

La drammatica fatalità è avvenuta ieri mattina all’interno dell’ex cantiere del grattacielo della Regione e va ad incrementare i numeri degli infortuni mortali sui luoghi di lavoro. Che lo scorso anno, nella sola provincia di Torino, aveva fatto registrare 42 eventi di questo tipo. Cifra più che raddoppiata (93) se si prende in considerazione l’intero Piemonte. Come ricorda La Stampa il totale degli infortuni in regione, nel 2022, aveva abbondantemente superato i 54mila, quasi un quarto in più di quelli dell’anno precedente. Nel torinese, invece, gli infortuni totali sono stati poco meno di 30 mila (29.685): un’enormità. Oltre che 8 mila 400 in più rispetto all’anno precedente.