Non ha visto i cartelli che segnalavano la presenza di un cantiere ed è finita con la sua auto dentro ad uno scavo dove sono in corso i lavori di installazione della rete di teleriscaldamento nella zona. I fatti sono avvenuti questa notte in via San Paolo a Torino. La donna, di 66 anni, alla guida della Opel Astra, non si è accorta degli avvisi, ha sfondato la recinzione ed è finita nel pozzetto (come si vede nella foto pubblicata da Paolo Moretti sul gruppo Borgo San Paolo di Facebook). Sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarla. Portata in ospedale ma le sue condizioni non sarebbero comunque gravi.

Sul posto anche gli agenti della polizia municipale di Torino per le indagini di rito. Oltre ad estrarre la 66enne, i pompieri si sono dovuti occupare anche di riportare la Opel Astra sull'asse stradale. Pare che i lavori fossero stati segnalati dagli operai con diversi segnali di avviso e da una rete metallica, ma la donna, per la distrazione o per il buio, non li ha notati. Disagi al traffico piuttosto limitati, vista anche l'ora in cui è avvenuto l’insolito incidente.