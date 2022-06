Torino, lite a colpi di machete davanti ad una scuola del centro Violenta lite nel centro di Torino: un ragazzo ha inseguito un coetaneo impugnando un machete. L’episodio documentato da un video.

A cura di Davide Falcioni

Momenti di terrore ieri, mercoledì 1 giugno, nel quartiere Aurora di Torino, in Corso Giulio Cesare, non lontano dalla scuola Parini. Intorno alle 16.15 si è infatti verificato un episodio di violenza tra due uomini. Il tutto è stato documentato dalla consigliera della Circoscrizione 7 Daniela Rodia con immagini e video. Le immagini documentano un ragazzo che viene inseguito da un altro con una vistosa ferita alla testa, probabilmente causata dal fuggitivo ed un machete in mano. Il tutto è accaduto in pieno giorno e a pochi passi da una scuola ancora frequentata dai bambini che stavano per uscire. "Scene di ordinaria follia – denuncia la consigliera Rodia – È evidente che il tema sicurezza non viene affrontato dalle Istituzioni con le dovute attenzioni. I cittadini di Aurora meritano una risposta concreta".

Nel 2020 Torino era la quinta città più "pericolosa" d'Italia

Secondo l'ultima classifica delle cità più pericolose d'Italia Torino si piazza al quinto posto. Il ranking – in particolare – è intotolato ’Indice della criminalità" e viene elaborato ogni anno dal Sole 24 Ore sulla base dei dati forniti dal dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno. La graduatoria generale delle province, che vede le grandi città e località turistiche al vertice della classifica è calcolata sul rapporto tra delitti emersi e popolazione Istat della provincia al 1 gennaio 2020. Per la media tra denunce fatte ogni 100mila abitanti, la classifica delle province italiane più pericolose è così formata: