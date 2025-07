Torino, esplosione in condominio a Collegno: persone estratte vive dalle macerie, evacuato il palazzo

Intervento di squadre Usar dei vigili del fuoco oggi pomeriggio a Collegno, nel Torinese, per l’esplosione seguita da incendio in un’abitazione. Almeno due persone estratte ferite dalle macerie. Si sospetta una fuga di gas: danneggiati cinque appartamenti.

Un'improvvisa esplosione ha squassato il tranquillo pomeriggio di un condominio di Collegno oggi giovedì 24 luglio. La deflagrazione poco dopo le 18 al quarto piano di un palazzo di via Villa Cristina in località Savonera, frazione della cittadina torinese dove sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco, oltre a sanitari e ambulanze del 118, carabinieri e forze dell'ordine. Sarebbero diversi danni e almeno due persone sono rimaste ferite e sono state estratte dalle macerie ma non sarebbero gravi.

L'esplosione, che sarebbe avvenuta per una sospetta fuga di gas, avrebbe interessato la tromba delle scale del palazzo danneggiando cinque appartamenti contigui. La deflagrazione avrebbe innescato anche un piccolo incendio, poi domato dai pompieri. Gli stessi Vigili del Fuoco con sei squadre del Comando provinciale di Torino sono al lavoro sul posto anche con un'autoscala per mettere in sicurezza l'area e per la ricerca di eventuali persone disperse o bloccate.

"Intervento squadre Usar dei vigili del fuoco a Collegno, nel Torinese, per l’esplosione seguita da incendio in un’abitazione. Estratto un ferito dalle macerie, sono in atto le ricerche di una seconda persona segnalata come possibile dispersa" hanno spiegato i pompieri.

Sul luogo dell'accaduto anche i tecnici del gas che stanno chiudendo le condutture per evitare altre conseguenze. Per permettere ai soccorritori di agire in sicurezza, l'intero stabile composto da dieci appartamenti è stato evacuato. Secondo le prime informazioni, le due persone ferite sarebbero una coppia di coniugi che abitava in uno degli appartamenti danneggiati e che sarebbe stata travolta dai detriti di un muro che sarebbe completamente crollato dopo l'esplosione.