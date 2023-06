Torino, uomo in overdose entra in chiesa, si spoglia, grida di essere posseduto dal demonio e muore È accaduto ieri nella chiesa di San Remigio. L’uomo era in overdose da cocaina ed è morto poco dopo in ospedale a causa di un arresto cardiaco.

A cura di Davide Falcioni

"Sono posseduto dal demonio". È la frase pronunciata ieri in una chiesa di Torino da un uomo che, dopo essere entrato nell'edificio di culto, si è denudato, ha iniziato a pregare e dopo aver rubato un cero ha detto frasi sconclusionate sotto gli effetti della cocaina. I fatti sono avvenuti intorno alle 11 e 30 del mattino nella chiesa di San Remigio, nel quartiere di Mirafiori Nord. Protagonista un cinquantenne che è stato poi portato via dalla polizia; secondo gli agenti, l'uomo si era completamente denudato e dopo aver forzato la porta d'ingresso della parrocchia si è seduto a un banco ed ha iniziato a pregare.

In quel momento in chiesa non erano presenti fedeli ma poco dopo è arrivato il prete, alla cui vista il cinquantenne ha dato in escandescenze: "Sono posseduto dal demonio", ha gridato, poi è salito sull’altare e ha impugnato un cero agitando pericolosamente contro il sacerdote, che non ha potuto fare altro che chiamare il 112. I poliziotti, intervenuti dopo pochi minuti, hanno fermato il cinquantenne, il quale è stato subito colto da un infarto molto probabilmente a causa di un'overdose. Un’ambulanza lo ha trasportato al pronto soccorso delle Molinette, dove è deceduto poco dopo.

L'uomo viveva in un appartamento a poca distanza dalla chiesa di San Remigio. Gli investigatori hanno perquisito la casa, trovando tracce di droga e alcune siringhe, segno della dipendenza da sostanze stupefacenti, la stessa che con ogni probabilità gli ha provocato un malore rivelatosi fatale.