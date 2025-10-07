Top Employers Italia 2026, la classifica delle aziende dove si lavora meglio: quali sono

Lavazza guida la classifica “Italy’s Best Employers 2026” seguita da Sorgenia e Granarolo. Presenti anche Barilla, Ferrari e Lamborghini. Il sondaggio, basato su oltre 300mila opinioni anonime, premia le aziende italiane con il miglior clima lavorativo, attenzione ai dipendenti e parità di carriera.

Ogni anno migliaia di lavoratori italiani esprimono la loro opinione su un tema che tocca da vicino la vita di tutti: quanto è davvero soddisfacente il proprio posto di lavoro? Da questa domanda nasce l'“Italy’s Best Employers”, la classifica elaborata dalla piattaforma tedesca Statista e pubblicata su Corriere.it, che premia le aziende in cui si lavora meglio secondo chi ci lavora davvero.

Il sondaggio, giunto alla sua sesta edizione, raccoglie e analizza le valutazioni di oltre 300mila dipendenti, che in modo spontaneo e anonimo hanno espresso un giudizio sul proprio ambiente professionale. Dalle imprese storiche ai grandi gruppi internazionali, la graduatoria offre un ritratto aggiornato del mondo del lavoro in Italia, mettendo in luce i luoghi dove la qualità della vita aziendale, il senso di appartenenza e la fiducia nei vertici fanno la differenza.

E quest'anno al primo posto della Italy’s Best Employers troviamo Lavazza.

Lavazza al primo posto, Sorgenia e Granarolo sul podio

Sul gradino più alto del podio si colloca la nota azienda produttrice di caffè, che conquista il punteggio massimo: 10. Al secondo posto si trova Sorgenia, colosso energetico con sede al Portello, seguita da Granarolo, storico gruppo bolognese del settore alimentare. Le tre aziende italiane guidano così la classifica “Italy’s Best Employers 2026”, confermando come il tessuto industriale nazionale sia ancora capace di offrire ambienti di lavoro apprezzati e competitivi.

Nelle prime dieci posizioni figurano altre quattro realtà italiane o a guida tricolore: l’Istituto Nazionale dei Tumori, EssilorLuxottica, Bialetti e Fratelli Carli. Completano la top ten Heineken, Novartis e Samsung. È una graduatoria che parla sempre più italiano, dove a primeggiare non sono i colossi del tech globale ma imprese radicate nel territorio e attente al benessere dei propri dipendenti.

Come nasce la classifica Italy’s Best Employers

L’indagine di Statista è realizzata attraverso questionari distribuiti ai dipendenti di aziende con oltre 250 lavoratori. Le risposte, anonime e volontarie, vengono poi elaborate per individuare il livello di soddisfazione generale, la qualità del clima aziendale e la percezione delle opportunità di crescita.

Il questionario prende in esame vari aspetti: dai carichi di lavoro ai tempi di riposo, dagli strumenti messi a disposizione alla qualità dei rapporti con i superiori. Un’attenzione specifica è rivolta al lavoro femminile, con domande mirate a verificare se le possibilità di carriera e la capacità di negoziare la retribuzione siano realmente paritarie rispetto a quelle maschili.

Rispetto alle edizioni precedenti, la metodologia è stata ulteriormente ampliata. Da Statista spiegano che “l’aggiornamento ha portato a variazioni nel ranking rispetto alle edizioni precedenti ma, trattandosi di un ampliamento di criteri già esistenti, non è una penalizzazione: piuttosto un punteggio più ricco”. L’obiettivo è quello di offrire un quadro sempre più realistico e completo delle dinamiche aziendali.

Le sorprese della classifica e i settori in crescita in Italia

Se le aziende italiane quest’anno dominano il ranking, a perdere terreno sono invece alcuni giganti del mondo digitale: Google, Apple e Cisco, protagonisti delle scorse edizioni, scivolano più in basso. Per contro, a salire sono gruppi come Heineken e Fratelli Carli, realtà che hanno saputo coniugare produttività e attenzione alle persone.

Tra i 450 datori di lavoro analizzati, i settori più rappresentati sono le vendite al dettaglio e all’ingrosso (8%), alimentari e bevande (7,5%) ed educazione e ricerca (7,3%). Il quadro che emerge è quello di un mercato del lavoro dinamico, in cui le imprese italiane — dalle cooperative alle multinazionali quotate — stanno investendo sempre di più su formazione, welfare e valorizzazione dei talenti.

Le curiosità del ranking della Italy’s Best Employers

Non mancano i confronti curiosi: Lamborghini (17esima) supera Ferrari (19esima), mentre Barilla (16esima) precede De Cecco (27esima). La prima azienda farmaceutica in classifica è GlaxoSmithKline, al 14esimo posto. Microsoft occupa il 20esimo, Fastweb il 24esimo e Google il 29esimo.

La prima banca è Banca di Asti, che occupa il 31esimo posto, mentre tra le Università quella di Pisa ottiene il primato, seguita dallo Iulm di Milano al 41esimo posto.

Le nuove richieste dei lavoratori italiani

Com’è oggi il clima aziendale? A rispondere è Joelle Gallesi, managing director di Hunters Group: “Disingaggio, progetto e formazione. Le aziende per ‘ingaggiare’ soprattutto i giovani devono garantire una evoluzione continua, anche a livelli medio alti, su competenze e abilità analitiche. Non re-skilling ma di un autentico up-skilling che consenta un salto di qualità. Non basta più offrire uffici moderni magari con dotazioni simpatiche tipo calcio balilla. Ci vogliono progetti condivisi, step di crescita”.

Secondo Gallesi, chi si occupa di risorse umane lavora oggi a stretto contatto con i vertici aziendali: “Perdere talenti mette a rischio il business. È difficile trovare chi resta vent’anni nello stesso ruolo. Dobbiamo fare i conti con una generazione in disingaggio dal lavoro, più attenta alla famiglia o a questioni personali”.

Anche Alessandro Rosati, ceo di agap2, sottolinea una doppia tendenza: “Mentre cresce una domanda di flessibilità, autonomia e fiducia dai lavoratori, ci sono aziende che esercitano tensione sui controlli e burocrazia. I candidati delle giovani generazioni vogliono meno sprechi nei processi produttivi, per poter offrire un contributo a valore aggiunto”.

Rosati aggiunge che “chi vuole un posto cerca anche chiarezza sugli obiettivi, desidera partecipare a un progetto allineato ai valori personali e ha bisogno di momenti di ascolto”.

Questi sono tutti i primi 100 posti della Italy’s Best Employers 2026:

1. Lavazza

2. Sorgenia

3. Granarolo

4. Heineken

5. Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori

6. EssilorLuxottica

7. Bialetti

8. Novartis

9. Samsung

10. Fratelli Carli

11. Campari Group

12. Italgas

13. Enel

14. GSK

15. Bayer

16. Barilla

17. Automobili Lamborghini

18. Policlinico S. Orsola – Malpighi

19. Ferrari

20. Microsoft

21. Save

22. Eni

23. Unilever

24. Fastweb

25. ELT Elettronica

26. Siemens

27. De Cecco

28. Ingersoll-Rand

29. Google

30. TENARIS

31. Banca di Asti

32. FIS

33. Cisco

34. Università di Pisa

35. Ferrero

36. Komatsu Italia

37. Università degli Studi di Messina

38. Infineon

39. Angelini Pharma

40. Bosch

41. Università IULM

42. Sky

43. A2A

44. Finecobank Banca Fineco

45. Abiogen Pharma

46. Università Politecnica delle Marche

45. Brembo

46. Ospedale San Martino

47. Metro

50. Accademia Delle Belle Arti di Napoli

51. CMB

50. Medtronic

51. Edison

52. Michelin

53. Mapei

54. Università degli Studi Salerno

55. Bracco

56. Politecnico di Bari

57. Apple

60. adidas

61. Bridgestone

60. Università degli Studi di Padova

63. ABB

64. Cooperativa Itaca

63. Terna

64. Coca-Cola

65. HBC

66. Thales Alenia Space

67. Consiglio Nazionale delle Ricerche

68. Università degli Studi di Milano-Bicocca

70. Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello

71. Gruppo Hera

72. Oracle

73. Boehringer Ingelheim

74. De'Longhi

75. Würth Italia

76. Selex

77. Lilly

78. Università della Calabria

79. Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli

80. Scuola Normale Superiore

81. Fidia Farmaceutici

82. E80 Group

83. Air Dolomiti

84. Policlinico San Matteo Pavia Fondazione IRCCS

85. Pfizer

86. Enea

87. Sole 365

88. Teleperformance

89. PHOENIX Pharma Italia

90. Pirelli

91. Hitachi Rail

92. Avio Aero

93. Generali Italia

94. Webuild

95. CHIESI

96. Zucchetti

97. Mitsubishi Electric

98. Marriott

99. Università degli Studi di Bari Aldo Moro

100. Gabetti