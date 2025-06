video suggerito

Tolentino, muore schiacciato dal trattore mentre taglia l'erba in un campo Tragedia a Tolentino: Alberto Forconi, 61 anni, ex guardia carceraria, è morto schiacciato dal trattore con cui stava tagliando l'erba in un terreno di famiglia. Inutili i soccorsi.

A cura di Davide Falcioni

Quella che avrebbe dovuto essere una normale mattina di lavoro si è trasformata in tragedia. Alberto Forconi, 61 anni, è morto intorno alle 10.30 in seguito a un incidente agricolo avvenuto in contrada Pianciano, nel territorio di Tolentino (Macerata). L’uomo, in pensione da alcuni anni, stava tagliando l’erba in un terreno di famiglia quando ha perso il controllo del piccolo trattore con cui stava lavorando. Il mezzo si è ribaltato, finendo in un dislivello tra il campo e la strada comunale sottostante, schiacciando il 61enne.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona, accorsi dopo l’incidente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Era stato richiesto anche l’intervento dell’eliambulanza, poi annullato poiché per il 61enne non c’era ormai più nulla da fare. I vigili del fuoco si sono occupati della messa in sicurezza dell’area, mentre i carabinieri della Compagnia di Tolentino hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Alberto Forconi, originario di Camerino ma residente a Tolentino, aveva prestato servizio per anni come guardia carceraria, lavorando anche nel carcere di Camerino, rimasto inagibile dopo il terremoto del 2016. Da tempo era in pensione e si dedicava a lavori e attività nei terreni di famiglia. L'uomo lascia la moglie Simonetta e i figli Mattia e Valentina.