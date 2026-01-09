Titolare di un’agenzia di viaggi scomparsa, il giallo di Antonella Ago: “Vacanze pagate ma non possiamo partire”

Sembra scomparsa nel nulla Antonella Ago, 63 anni, titolare di un’agenzia di viaggi di Fano. La figlia ha denunciato la scomparsa, mentre alcuni clienti si sono recati dai carabinieri spiegando di aver pagato per viaggi imminenti che forse non ci saranno. “Dovevamo ritirare documenti e biglietti per partire, ma l’attività è chiusa”.

Antonella Ago, 63 anni, scomparsa a Fano

Sembra sparita nel nulla Antonella Ago, 63 anni, storica titolare dell'agenzia di viaggi "Il vicolo dei viaggi" di Fano. Da giorni la donna risulta irreperibile e i familiari si sono rivolti ai carabinieri per avviare le ricerche. Ago è nota in zona per la sua attività trentennale nel settore turistico e sembra essere sparita all'improvviso. Dopo l'epifania, la donna è scomparsa e la figlia ha presentato denuncia, sottolineando che la madre non avrebbe mai lasciato i clienti in attesa di ricevere i documenti per partire.

Ad alimentare ulteriormente il giallo è stata la pubblicazione nella giornata di mercoledì 7 gennaio, di un post sulla pagina Facebook dell'agenzia per promuovere un tour in Giappone. Della donna non si avevano verosimilmente notizie già da diverse ore e in questi giorni più clienti si sono rivolti ai carabinieri della compagnia di Fano. Alcuni avevano infatti viaggi imminenti già pagati e si erano recati fisicamente in agenzia per ritirare documenti e biglietti, trovando però la saracinesca abbassata.

Il post pubblicato sui social nonostante la scomparsa, potrebbe essere stato programmato giorni prima, ma di fatto potrebbe aver ritardato in qualche modo l'allarme alle autorità. C'è chi ha raccontato di aver versato circa 6mila euro per un viaggio di gruppo in Vietnam che, in seguito alla scomparsa della titolare, potrebbe non esserci.

Le autorità al momento parlano di un possibile allontanamento volontario della 63enne, ma precisano che non si esclude alcuna ipotesi. Le indagini sono in corso e puntano a chiarire le ragioni della scomparsa, ancora ignote. Ago avrebbe dovuto infatti riaprire l'attività dopo le vacanze natalizie, ma nel suo ufficio non è mai tornata. Anche casa sua sembra immobile, nell'ordine nella quale sarebbe stata lasciata dopo il periodo delle feste. L'ipotesi è che la 63enne possa essere uscita di casa per far perdere le sue tracce.