Tik Tok rimuove i video della Boiler Summer Cup, la sfida social che adesca ragazze sovrappeso

Arriva la risposta e i "provvedimenti" di Tik Tok sul Boiler Summer Cup, l’ultima agghiacciante sfida diventata virale sulla piattaforma social. Come funziona? I ragazzi si sfidano ad adescare coetanee in sovrappeso in discoteca, passare la serata con loro e documentare tutto sui social network. Chi raggira più ragazze vince un ingresso gratuito in discoteca. A spiegare tutto a Fanpage.it è stata una studentessa di 21 anni raccontando il trauma vissuto dall'amica 16enne: "Si è chiusa in casa senza confidarsi neppure con i familiari". E poi ha aggiunto: "Questa sfida è ai limiti del bullismo ed è pericolosa per la salute fisica e mentale delle ragazze. Il rischio di portare le vittime, spesso giovanissime, sulla strada dei disturbi alimentari è altissimo".

La decisione di Tik Tok di rimuovere i video

Dopo le polemiche su Boiler Summer Cup, Tik Tok ha deciso di rimuovere il video a sfondo bullismo e body shaming. In una nota Tik Tok fa sapere che si impegna "con la massima serietà per promuovere un posto accogliente e sicuro dove le persone possano condividere la propria creatività. Le nostre Linee Guida della Community esplicitano in modo chiaro che non tolleriamo contenuti che promuovono bullismo o molestie e abbiamo rimosso i video che violano queste linee guida". E poi hanno aggiunto: "Nonostante non abbiamo evidenza che la ‘Boiler Summer Cup' sia un trend diffuso sulla piattaforma, il nostro team dedicato alla sicurezza continua a monitorare attentamente e rimuoverà qualunque contenuto dovesse risultare in violazione". Necessario dal momento che lo scopo del "gioco" è quello di sminuire le ragazze sulla base del peso indicato dalla bilancia. I punti "guadagnati" aumentano se si riesce a diventare virali e a distruggere completamente l'autostima di chi si ha davanti. Sempre più vittime stanno denunciando questa nuova sfida. Ora anche Tik Tok ha deciso di rimuovere i video.