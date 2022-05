“Io, vittima della Boiler Summer Cup, chiusa in casa per paura che il mio video finisse online” La Boiler Summer Cup è l’ultima agghiacciante sfida diventata virale su TikTok: i ragazzi si sfidano ad adescare coetanee in sovrappeso in discoteca, passare la serata con loro e documentare tutto sui social network. Chi raggira più ragazze vince un ingresso gratuito in discoteca. Daniela, studentessa di 21 anni, ha raccontato a Fanpage.it il trauma vissuto dall’amica 16enne. “Si è chiusa in casa senza confidarsi neppure con i familiari”

A cura di Gabriella Mazzeo

"Non posso darti il mio numero di cellulare, mi interessa solo vincere la Boiler Summer Cup". Questa è la frase che Sara (nome di fantasia) si è sentita rivolgere dal ragazzo con il quale ha ballato tutta la sera in discoteca. Lei, solo 16 anni, non ha saputo cosa rispondere, totalmente all'oscuro della nuova sfida virale su TikTok. Tornata a casa, ha cercato informazioni online e ha trovato decine di video di ragazze riprese di nascosto sulla pista da ballo. La "Boiler Summer Cup" è l'ultimo agghiacciante fenomeno social: i ragazzi si "sfidano" ad adescare in discoteca le coetanee in sovrappeso per poi documentare la serata con il cellulare, tutto di nascosto dalla vittima.

Chi "colleziona più boiler" vince un ingresso gratuito in un locale a scelta. "Lei mi ha subito chiamato al telefono per raccontarmi tutto – ha spiegato a Fanpage.it Daniela, amica della vittima -. Era devastata. Ha trovato decine di video di ragazze in sovrappeso riprese di nascosto dalle persone con le quali stavano trascorrendo la serata. I volti delle malcapitate erano ovviamente ben visibili. L'episodio l'ha toccata nel profondo. Non ha voluto confidarsi neppure con i genitori che l'hanno vista chiudersi in casa dall'oggi al domani senza dare spiegazioni a nessuno".

Daniela, studentessa universitaria di 21 anni, ha scelto di raccontare questa storia per evitare che altre ragazzine attraversino il dolore della sua amica minorenne. "Questa sfida è ai limiti del bullismo ed è pericolosa per la salute fisica e mentale delle ragazze. Il rischio di portare le vittime, spesso giovanissime, sulla strada dei disturbi alimentari è altissimo. Non è giusto che un'adolescente di 16 anni viva nel terrore di trovare su internet video o foto di una serata trascorsa in discoteca. La mia amica sta attraversando settimane molto difficili e si vergogna di quello che è successo, come se avesse scelto lei di partecipare a questa sfida".

La challenge, si legge nelle didascalie dei video di TikTok, dovrebbe iniziare il 21 giugno, ma in molti hanno già dato il via al nuovo "gioco" nelle discoteche di tutta Italia. E definirlo un gioco è surreale. Lo scopo è infatti quello di sminuire le ragazze sulla base del peso indicato dalla bilancia. I punti "guadagnati" aumentano se si riesce a diventare virali e a distruggere completamente l'autostima di chi si ha davanti. Una sfida, insomma, pensata per permettere a bulli insicuri di salire su un ingiustificato piedistallo. Che sia solo per una sera e che si tratti di un podio squallido, poco importa.