Stromboli, potente esplosione vulcanica, il video dell'enorme colonna eruttiva: "State al chiuso" "Rischio vulcanico a Stromboli per parossismo maggiore. Molto probabile che inizi la ricaduta di materiale vulcanico caldo (bombe, lapilli, ceneri) anche di grandi dimensioni. Cerca riparo all'interno di un edificio" è il messaggio di allerta della Protezione Civile dopo la potente esplosione.

A cura di Antonio Palma

Una nuova forte esplosione è stata registrata oggi pomeriggio sullo Stromboli con l'emissione di una enorme colonna di flussi piroclastici sull'Isola. L'evento vulcanico nel primo pomeriggio di giovedì 11 luglio quando la rete di monitoraggio dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato l'esplosione alle 14:07. L'eruzione del vulcano ha generato una enorme colonna di nube eruttiva visibile a chilometri di distanza.

Sull'isola, come già avvenuto nei giorni scorsi, si è alzata una nube altissima di vapore con ricaduta di cenere che ha spinto la Protezione civile siciliana a lanciare un immediato messaggio di allerta per la popolazione locale e gli eventuali turisti presenti. "Rischio vulcanico a Stromboli per parossismo maggiore. Molto probabile che inizi la ricaduta di materiale vulcanico caldo (bombe, lapilli, ceneri) anche di grandi dimensioni. La ricaduta di ceneri vulcaniche potrebbe proseguire per diverse decine di minuti" avvertono infatti dalla Regione Siciliana – Dipartimento Regionale della Protezione Civile", aggiungendo: "Se sei all’aperto, proteggi bocca, naso e occhi dalla cenere e cerca riparo all’interno di un edificio. Segui le linee guida Io non rischio della protezione civile."

L'Osservatorio Etneo dell'Ingv spiega in un comunicato che "alle 14:07 circa si è verificato un evento parossistico ai crateri sommitali dello Stromboli. Tale attività ha prodotto una colonna eruttiva ed un flusso piroclastico lungo la Sciara del Fuoco. Il flusso si è propagato a mare per decine di metri dalla linea di costa. Il fenomeno si è esaurito intorno alle 14.10″. Dal punto di vista sismico, dalle ore 14:07 tutte le stazioni di Stromboli hanno registrato "un transiente sismico associato ad una sequenza di eventi esplosivi per la durata complessiva di circa 8 minuti, il più energetico dei quali è associabile all'evento parossistico ai crateri sommitali". "L'ampiezza media del tremore ha raggiunto in corrispondenza dell'evento parossistico un livello molto alto seguito da un rapido decremento fino a raggiungere attualmente il livello medio. Per quanto riguarda le reti permanenti del controllo delle deformazioni, i sensori delle stazioni clinometriche e Gnss non mostrano variazioni significative" conclude la nota dell'Ingv.

Dopo l'esplosione e la colonna di materiale vulcanico, si è mobiliato anche il Dipartimento della Protezione Civile nazionale che però assicura che no ci son persone coinvolte. "Dalle verifiche Non risultano persone coinvolte. Stiamo facendo il Punto della situazione in unità di crisi con comunità scientifica e autorità sull’isola" spiegano dalla Protezione Civile nazionale.