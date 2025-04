Una donna e due bambini sfuggono per un pelo all’esplosione di un tombino: il video dell’incidente Una donna e i suoi due nipoti sono scampati per un pelo all’esplosione di un tombino ad Academy Street (Poughkeepsie, New York). Per pochi fatali secondi non sono stati investiti in pieno dalla nuvola di fumo, cemento e detriti. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

95 CONDIVISIONI condividi chiudi

Pochi fatali secondi sono bastati a salvare la vita di una donna e due bambini, mentre passeggiavano tranquillamente per strada durante il fine settimana di Pasqua, intorno alle 13:30 di sabato. Sono scampati per un pelo all'esplosione di un tombino avvenuta a Poughkeepsie, New York. Il video di sorveglianza di una telecamera posizionata proprio lì davanti, ha registrato tutto e si vede chiaramente il passaggio dei tre e, pochissimo tempo dopo, si vede il tombino esplodere generando una nuvola di fumo, detriti e cemento. La donna camminava accanto al nipote più grande, portando il più piccolo nel passeggino. Erano appena tornati da una caccia alle uova di Pasqua. Se solo fossero passati leggermente in anticipo, sarebbero stati investiti in pieno.

I vigili del fuoco sono giunti sul posto nel giro di pochi minuti e hanno chiuso Academy Street per le indagini del caso. Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Poughkeepsie ha dichiarato che non sono stati segnalati feriti nell'incidente, ma che sono stati rilevati alti livelli di monossido di carbonio in diversi edifici della zona. Gli abitanti dell'isolato sono quindi stati evacuati fino a quando non è stato possibile ridurre i livelli di gas.

"Ho pensato: Oh mio Dio che succede. Non sapevo dove andare – ha detto Lisa Davis alla ABC – Non sapevo cosa fare se non prendere mio nipote e scappare. Non potevo nemmeno correre dritto davanti a me fino all'angolo, perché anche il tombino all'angolo successivo era esploso". Si è infatti generata una reazione a catena che ha coinvolto tre tombini, ma solo quando ha visionato il video la donna si è resa conto davvero di quanto fosse vicina al pericolo. "Sono stata a un passo dal perdere la mia famiglia" ha detto.

Leggi anche Donna ubriaca senza patente investe i clienti di una pizzeria: due morti e dieci feriti in Spagna

Un portavoce della Central Hudson Gas & Electric Corp. ha fatto sapere al Mid Hudson News che l'esplosione "è stata causata da un guasto elettrico su un cavo sotterraneo e non è correlata al nostro sistema di distribuzione del gas naturale".

Il nipote maggiore di Lisa Davis, di 6 anni, ha dichiarato alla ABC di stare bene: "Sono un po' spaventato, ma non così tanto".