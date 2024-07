video suggerito

Notte di paura a L'Aquila, pitbull attacca tre persone in casa: la padrona è in fin di vita Secondo la ricostruzione della Polizia Municipale de L'Aquila l'aggressione è avvenuta persone all'interno di una villetta a schiera. La donna è stata sottoposta ad un intervento chirurgico d'urgenza.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Paura nella notte in un'abitazione privata de L'Aquila dove un pitbull ha aggredito la padrona e altre due persone all'interno di una villetta a schiera.

Ad avere la peggio è stata la donna: è stata portata d'urgenza all'ospedale del capoluogo abruzzese dove è stata sottoposta ad un intervento chirurgico d'urgenza.

Al momento le sue condizioni restano gravi, i medici non hanno ancora sciolto la prognosi. Per le altre due persone ferite dall'animale (non è ancora chiaro se fossero parenti oppure semplici ospiti della donna) la prognosi è stata di almeno 30 giorni, secondo una prima ricostruzione degli agenti della Polizia Municipale,

Sul posto sono intervenute tre ambulanze oltre agli agenti della Polizia locale. Il cane è stato portato via dal servizio veterinario della Asl presso il canile comunale. Gli investigatori stanno ora cercando di ricostruire cosa è accaduto anche e soprattutto sentendo le testimonianze dei diretti interessati.

IN AGGIORNAMENTO