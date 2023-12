“Ti faccio finire su una sedia a rotelle, sei mia proprietà”: botte e minacce alla ex, arrestato 29enne Un uomo di 29 anni, originario di Locri (Reggio Calabria), è stato arrestato a Rimini dai carabinieri con l’accusa di maltrattamenti nei confronti dell’ex fidanzata. Da mesi infatti perseguitava la donna che, dopo essere stata aggredita e minacciata ripetutamente, ha deciso di chiedere aiuto ai militari dell’Arma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Da mesi perseguitava la ex fidanzata che, dopo essere stata aggredita e minacciata ripetutamente, ha deciso di rivolgersi ai carabinieri. Per questo un 29enne calabrese, originario di Locri, è stato arrestato dai militari dell'Arma di Rimini con l'accusa di maltrattamenti nei confronti di una donna conosciuta mentre lavorava come stagionale in un hotel della nota località balneare romagnola e con cui aveva avuto una precedente relazione.

Botte e minacce: "Ti ammazzo, sei una mia proprietà"

La relazione tra i due sarebbe terminata per volontà della ragazza. Una decisione non accettata dal 29enne e alla quale questo avrebbe reagito commettendo atti di autolesionismo, come quello di tirarsi i capelli fino a sanguinare, e poi negli ultimi mesi sarebbe arrivato anche alle aggressioni fisiche e verbali.

Secondo quanto è stato ricostruito dalla vittima nella sua denuncia, il giovane l'avrebbe minacciata verbalmente più e più volte. "Tu sei una mia proprietà, con le tue amiche non esci", "Ti ammazzo", "Ti metto su una sedia a rotelle e poi mi prendo cura di te": sarebbero alcune delle frasi che in diverse occasioni il 29enne avrebbe rivolto alla ex fidanzata. In altri casi, sempre dalla ricostruzione fatta dalla giovane, lui l'avrebbe anche schiaffeggiata e spintonata a terra.

La denuncia della ragazza

L'ultimo tentativo di aggressione da parte dell'ex compagno sarebbe avvenuto lo scorso lunedì 18 dicembre, quando il 29enne si sarebbe presentato sul posto di lavoro della ragazza per minacciarla nuovamente.

Lei, sfinita dalle continue violenze dell'uomo e terrorizzata dalle sue parole, si è quindi decisa a chiedere aiuto ai carabinieri. Al giovane i militari dell'Arma hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini, Raffaella Ceccarelli.