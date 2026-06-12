Sconosciuto strappa una bimba alla madre, si allontana e la fotografa: paura fuori dalla stazione a Perugia

L’uomo si è avvicinato a madre e figlia mentre aspettavano l’autobus e ha afferrato la piccola prima di essere rincorso dalla donna. All’arrivo della polizia, il 29enne era ancora in zona ed è staro arrestato per il reato di tentato sequestro di persona aggravato.

Momenti di paura nelle scorse ore per una madre e la figlioletta in attesa del bus a una fermata fuori dalla stazione di Perugia Fontivegge. Uno sconosciuto ha improvvisamente afferrato la bimba strappandola alla donna e cercando di dileguarsi con la minore prima che la quarantenne lo rincorresse riuscendo infine a riprendere la bambina, terrorizzata da quanto accaduto, e a contattare la Polizia di Stato.

L’episodio nella prima serata di ieri, giovedì 11 giugno, quando una telefonata al numero di emergenza, che segnalava il tentativo di sequestro di persona ai danni di una minorenne, ha fatto scattare intervento immediato sul posto di una pattuglia della Polizia di Stato di Perugia. Gli agenti delle Volanti, giunti sul posto, hanno raccolto la testimonianza della donna e di altri presenti che avevano assistito increduli all’incredibile scena e quindi hanno trovato il giovane indicato che si aggirava ancora nei pressi della Stazione provvedendo immediatamente a bloccarlo.

L’uomo è risultato essere un cittadino gambiano, classe 1997 e con numerosi precedenti di polizia, che è stato arrestato per il reato di tentato sequestro di persona aggravato in attesa delle decisioni del giudice.

Successivamente, i poliziotti hanno ascoltato con calma la madre della bambina che ha raccontato la terribile scena vissuta poco prima. Stando al suo racconto, l’uomo si è avvicinato a lei e alla figlia mentre aspettavano l’autobus e senza un apparente motivo ha afferrato la piccola tentando di allontanarsi. La madre si è subito lanciata all’inseguimento urlando e riuscendo a sottrarre la minore dalle mani dell’uomo.

Nonostante le urla e il trambusto, il 29enne però non si è allontanato ma ha continuato a importunare le due e a molestare la minore, fotografandola con il cellulare sul quale sono stati rivenuti poi gli scatti.

Dopo aver accompagnato l’uomo in Questura, i poliziotti hanno avviato subito gli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica dei fatti visionando le riprese dai sistemi di videosorveglianza della zona. Proprio dai filmati i poliziotti hanno potuto avere riscontro a quanto riferito dalla vittima e quindi tratto in arresto il 29enne per il reato di tentato sequestro di persona aggravato dalla minore età della vittima. L’uomo è stato condotto presso la casa Circondariale di Perugia Capanne a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.