Attualità
video suggerito
video suggerito

Sconosciuto strappa una bimba alla madre, si allontana e la fotografa: paura fuori dalla stazione a Perugia

L’uomo si è avvicinato a madre e figlia mentre aspettavano l’autobus e ha afferrato la piccola prima di essere rincorso dalla donna. All’arrivo della polizia, il 29enne era ancora in zona ed è staro arrestato per il reato di tentato sequestro di persona aggravato.
Aggiungi Fanpage.it alle tue fonti preferite su Google.
Avatar autore
A cura di Antonio Palma
Immagine

Momenti di paura nelle scorse ore per una madre e la figlioletta in attesa del bus a una fermata fuori dalla stazione di Perugia Fontivegge. Uno sconosciuto ha improvvisamente afferrato la bimba strappandola alla donna e cercando di dileguarsi con la minore prima che la quarantenne lo rincorresse riuscendo infine a riprendere la bambina, terrorizzata da quanto accaduto, e a contattare la Polizia di Stato.

L’episodio nella prima serata di ieri, giovedì 11 giugno, quando una telefonata al numero di emergenza, che segnalava il tentativo di sequestro di persona ai danni di una minorenne, ha fatto scattare intervento immediato sul posto di una pattuglia della Polizia di Stato di Perugia. Gli agenti delle Volanti, giunti sul posto, hanno raccolto la testimonianza della donna e di altri presenti che avevano assistito increduli all’incredibile scena e quindi hanno trovato il giovane indicato che si aggirava ancora nei pressi della Stazione provvedendo immediatamente a bloccarlo.

L’uomo è risultato essere un cittadino gambiano, classe 1997 e con numerosi precedenti di polizia, che è stato arrestato per il reato di tentato sequestro di persona aggravato in attesa delle decisioni del giudice.

Leggi anche
Bimba morta a Bordighera, le chat di Iannuzzi e della madre con le sorelle: "Lanciala dalla finestra"

Successivamente, i poliziotti hanno ascoltato con calma la madre della bambina che ha raccontato la terribile scena vissuta poco prima. Stando al suo racconto, l’uomo si è avvicinato a lei e alla figlia mentre aspettavano l’autobus e senza un apparente motivo ha afferrato la piccola tentando di allontanarsi. La madre si è subito lanciata all’inseguimento urlando e riuscendo a sottrarre la minore dalle mani dell’uomo.

Nonostante le urla e il trambusto, il 29enne però non si è allontanato ma ha continuato a importunare le due e a molestare la minore, fotografandola con il cellulare sul quale sono stati rivenuti poi gli scatti.

Dopo aver accompagnato l’uomo in Questura, i poliziotti hanno avviato subito gli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica dei fatti visionando le riprese dai sistemi di videosorveglianza della zona. Proprio dai filmati i poliziotti hanno potuto avere riscontro a quanto riferito dalla vittima e quindi tratto in arresto il 29enne per il reato di tentato sequestro di persona aggravato dalla minore età della vittima. L’uomo è stato condotto presso la casa Circondariale di Perugia Capanne a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Immagine
Live
guerra
medio oriente
Trump: "Abbiamo vinto, Europa irrilevante", Teheran: "Nessuna conclusione su accordo"
“La mia casa? Non ho più nulla”: il cortocircuito di Beirut, tra profughi sull’asfalto e supercar sul lungomare
Fuga da Tiro, il prete che accoglie i profughi: “Danni anche a ospedali, mai vista una devastazione simile”
“Tutti i valichi sono stati chiusi”: dopo l'escalation con l'Iran, Israele sigilla la Striscia di Gaza
Solo Trump può fermare una nuova escalation del conflitto tra Israele e Iran: deve decidere da che parte stare
Giuseppe Acconcia
"Ovunque si può morire. Qui almeno abbiamo una casa": la vita a Beirut fra propaganda di Hezbollah e bombe di Israele
"Uccidono i bambini, bombardano senza preavviso anche le chiese": i racconti dal Libano assediato da Israele
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views