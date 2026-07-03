Torna “La Posta Letteraria”, uno dei festival culturali più originali d’Italia nel cuore della Val D’Orcia

Da Francesco Cancellato a Carlo Verdone, da Anna Zefasova a Venanzio Postiglione, tanti big il questo weekend al Bosco Isabella di Radicofani, nel cuore della Val D’Orcia.

C’è un luogo, nel cuore della Val d’Orcia, dove da otto anni i libri diventano un’occasione per incontrarsi. È il Bosco Isabella di Radicofani, in provincia di Siena, straordinario giardino romantico-esoterico di inizio Novecento già catalogato come Giardino Monumentale, che sabato 4 e domenica 5 luglio ospiterà l’ottava edizione de "La Posta Letteraria", oggi considerata “il più grande festival di libri fuori dalle grandi città” e uno degli appuntamenti culturali più originali dell’estate italiana.

Nata nel 2019 dall’iniziativa di un gruppo di giovani del paese, "La Posta Letteraria" continua a crescere senza perdere la propria identità. Fin dal primo giorno l’obiettivo è rimasto lo stesso: trasformare la cultura in un’occasione di incontro e regalare agli autori e al pubblico un’esperienza autentica e indimenticabile, nel segno della semplicità, dell’accoglienza e di quell’umanità che da sempre caratterizza questo angolo di Toscana.

L’edizione 2026 porta con sé molte novità e alcune conferme, pensate per accompagnare il crescente successo delle passate edizioni. Tra queste il Voucher Pausa, che permetterà di usufruire di uno sconto del 10% nelle strutture aderenti – agriturismi e case vacanze – durante il weekend della manifestazione.

Tra le novità anche una mostra della pittrice tedesca Elisabeth Castell, artista con una lunga carriera internazionale tra pittura e design. Sarà inoltre allestita un’area ristoro con gelati artigianali e bibite, pensata per offrire un momento di relax tra un appuntamento e l’altro, immersi nella quiete e nel fresco del Bosco Isabella.

In questi anni "La Posta Letteraria" è cresciuta grazie al sostegno di sponsor, istituzioni, case editrici, volontari, moderatori e di una comunità che continua a credere nel valore della cultura come occasione di dialogo e condivisione. Perché, prima ancora di essere un festival, "La Posta Letteraria" è il sogno di un gruppo di ragazzi che continua a mettere al centro le persone, con la convinzione che il ricordo più bello da lasciare a un autore e a un visitatore sia un’esperienza vissuta insieme.

Tutti gli incontri e le iniziative sono a ingresso libero e gratuito, senza necessità di prenotazione. In caso di maltempo gli appuntamenti si svolgeranno presso il Teatro Costantini di Radicofani.

Tra gli ospiti attesi: Mario Andreose, Franco Bechis, Francesco Cancellato, Jacques Charmelot, Federico Chiara, Antonio Di Bella, Giuseppe Di Piazza, Anna Foa, Enrico Franceschini, Anna Katharina Fröhlich, Lorenza Foschini, Marco Molendini, Antonio Padellaro, Paolo Conti, Venanzio Postiglione, Elvira Serra, Giulio Silvano, Ilaria Sotis, Marco Varvello, Carlo Verdone e Anna Zafesova.