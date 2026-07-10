Bill Ward dei Black Sabbath si mostra in sedia a rotelle: “Ve lo annuncio con tristezza, ma non sono malato”

Bill Ward, storico batterista dei Black Sabbath, ha annunciato che userà più spesso la sedia a rotelle in pubblico, ma rassicura i fan: continua a suonare e sta bene.

Bill Ward in sedia a rotelle

Con un post su Instagram, il batterista e fondatore dei Black Sabbath Bill Ward ha annunciato che sempre più spesso lo si vedrà in sedia a rotelle. Il musicista ha condiviso con i fan una foto e un messaggio in cui spiega perché ha avuto bisogno della sedia a rotelle per potersi muovere, soprattutto durante eventi che richiedono di restare troppo a lungo in piedi. Ward, infatti, ha scritto: "Annuncio oggi, con un pizzico di tristezza ma con totale sincerità, di essere arrivato a un punto in cui, in pubblico, ho sempre più bisogno di usare una sedia a rotelle, soprattutto negli aeroporti o agli eventi pubblici", spiegando di essere ancora in grado di camminare, ma di non poter andare molto lontano "senza sentire il bisogno di riposare".

Sono circa 18 mesi che Ward fa uso del supporto soprattutto negli aeroporti: "Il 5 maggio 2026 ho compiuto 78 anni. In passato ero un camminatore di lunghe distanze, ho camminato in molte parti diverse del mondo, e sono ancora un batterista. Riesco ancora a suonare piuttosto bene per avere 78 anni". Proprio il giorno del compleanno aveva scritto che non avrebbe mai immaginato di vedere quel giorno. Ward, infatti, ha lottato per anni contro la dipendenza da droghe e alcol, che lo costrinsero anche a entrate e uscite dalla formazione. Oggi ci tiene a spiegare che questa condizione non è un'anticamera per la pensione.

La sua voglia di suonare la batteria e di esprimersi artisticamente è forte come lo erano anni fa: "Voglio solo dirvi che se mi vedete su una sedia a rotelle, sto solo scroccando un passaggio; non sono in pensione, né malato, né mi sto arrendendo, o qualunque altro pensiero venga in mente quando si vedono persone in sedia a rotelle". La scelta di mostrarsi pubblicamente serve anche a tranquillizzare i fan sulle sue condizioni di salute e a sapere che sta bene e che se capiterà di vederlo in sedia a rotelle "non mordo! Avrò solo un aspetto diverso (…) e continuerò a spaccare finché non creperò".