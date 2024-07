video suggerito

“Ti faccio diventare modella”, violenta minorenni durante finti casting: arrestato 42enne a Cagliari L’uomo deve rispondere di pornografia minorile, violenza sessuale aggravata e detenzione di materiale pedopornografico. Secondo le accuse, proponeva alle giovanissime conosciute sui social di curare il book fotografico, ma quando arrivava il momento dello shooting abusava di loro. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

immagine di repertorio

Proponeva di curare i book fotografici ad alcune ragazze, ma durante i casting e gli shooting abusava di loro. Sono queste le accuse alle quali è chiamato a rispondere un 42enne di Cagliari. Le imputazioni nei suoi confronti sono molto gravi: pornografia minorile, violenza sessuale aggravata e detenzione di materiale pedopornografico, dal momento che alcune delle presunte vittime sono minorenni. Le indagini sono partita dalla denuncia proprio delle giovani.

E così gli agenti della squadra mobile del capoluogo sardo hanno scoperto che l’uomo adescava ragazze, anche molto giovani, attraverso i social media, promettendo di farle diventare modelle o prospettando una possibilità di inserimento nel mondo dello spettacolo. In realtà i suoi intenti erano assai diversi.

Spacciandosi per agente e talent scout, proponeva di gestire il loro book fotografico, fase che definiva "indispensabile" per entrare nell'universo dello showbiz. Ed è proprio in questa fase che avvenivano gli abusi di cui è accusato "durante un crescendo di scatti con pose sempre più provocanti e sessualmente esplicite, alle quali alcune delle minori vittime sarebbero state indotte, approfittando della loro condizione di inferiorità fisica e psichica” spiegano gli uomini della squadra mobile.

Quella di Cagliari è una vicenda che riporta alla mente il caso di Claudio Marini, l'uomo accusato di aver violentato numerose ragazze fingendosi un regista del mondo dello spettacolo, condannato a 11 anni e 9 mesi lo scorso dicembre dal Tribunale di Roma