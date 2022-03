“Ti Amo Ancora”, la scritta virale subito cancellata dal lavaggio strade e dalla pioggia Torino. È apparsa la mattina 29 marzo in piazza San Carlo, disegnata nella notte da un gruppo di 150 persone. È un ‘presidio artistico’ come è stato definito dagli autori, per fare esplodere il sentimento di amore per il pianeta terra.

A cura di Gianluca Orrù

Il lavaggio strade cancella la scritta TI AMO ANCORA

Si rincorrono le voci per tutta la mattina, seguono commenti social equamente suddivisi tra l'indignato e l'entusiasta, molti si chiedono chi sia il destinatario di un messaggio d'amore tanto plateale, una scritta ‘TI AMO ANCORA‘ a caratteri cubitali e grossa come un campo da calcio che si vede compiutamente soltanto dall'alto, disegnata con il gesso bianco e con una notevole precisione.

Chiedono tutti al comune di Torino, che risponde che l‘iniziativa rientra nell'ambito di un flash mob autorizzato e che saranno gli stessi autori a cancellarlo, poi nel pomeriggio verso le 17 ci pensano gli operatori ecologici dell'azienda pubblica della città a ripulire rapidamente e a cancellare dal pavè della piazza il ‘TI AMO ANCORA' che non è un messaggio romantico dedicato a qualche ex fidanzato o fidanzata, ma un messaggio dedicato al pianeta terra. A guardar bene, in basso a destra sull'ultima A di ancora, c'era scritto piccolino ‘Terra".

Grande successo sui Social per l’iniziativa di Guerrilla Marketing

La pioggia di questa mattina ha dilavato completamente ogni traccia del gesto, che gli autori definiscono "artistico" e che rivendicano in un post su facebook nel primo pomeriggio dalla pagina del gruppo musicale torinese Eugenio in via di Gioia, noto per aver partecipato a San Remo giovani due anni fa, che scrive testualmente che questa scritta "è la dichiarazione d'amore di oltre 150 persone che questa notte hanno condiviso 6 ore di partecipazione collettiva, di presidio artistico, di vita vera in una delle piazze più belle di Torino per fare esplodere il proprio sentimento d'amore" – verso il pianeta terra.

Dopo il lavaggio strade, la pioggia ha cancellato tutto

L'iniziativa ha scatenato molto entusiasmo e il post su Instagram della band, che ha rivendicato l'operazione, ha lasciato a molti il dubbio che si tratti di un'operazione di guerrilla marketing, vista la prossima uscita il 20 maggio del nuovo album del gruppo. "L’aria irrespirabile della nostra città – continua la band su Instagram – il consumo disastroso del nostro pianeta, l’inconsistente progetto di futuro per le nuove generazioni resteranno lì, sotto gli occhi di tutti, come da sempre, invisibili. Tutto questo non è più possibile". L'unica immagine dall'alto, ritratta da un drone, è stata diffusa proprio dalla band e dall'autore Niccolò Roberto Locatello, non ci resta quindi che aspettare il videoclip musicale per osservare il making of dell'iniziativa.