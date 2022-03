“Ti amo ancora”: come nasce la scritta gigante apparsa oggi in piazza San Carlo a Torino Torino si è svegliata con una gigantesca scritta in Piazza San Carlo, nel centro della città. Sui responsabili della scritta si interroga anche l’amministrazione comunale.

A cura di Susanna Picone

Foto Fisac Cgil Gruppo IntesaSanPaolo

Questa mattina Torino si è svegliata con una gigantesca scritta in Piazza San Carlo, nel centro della città. Una enorme scritta realizzata con gesso bianco accanto al monumento equestre a Emanuele Filiberto di Savoia, nel centro della piazza, che si può leggere dall’alto e sembra recitare “Ti amo ancora”. Ma in realtà il messaggio non è finito perché sotto l’ultima “a” di “ancora”, piccola rispetto al resto, c’è la parola “terra”. Dunque, a leggerla completa, la scritta sarebbe “Ti amo ancora, terra”.

Gli autori della scritta in piazza San Carlo a Torino

Trovata pubblicitaria o gesto romantico di qualcuno? Fin da stamane in molti hanno parlato di trovata pubblicitaria, con il quotidiano La Stampa che, tra gli altri, aveva attribuito il gesto all’associazione 2050 “per festeggiare la fine dell'emergenza sanitaria”. È apparso, insieme all’associazione, anche il nome degli Eugenio in via di Gioia, gruppo musicale italiano con radici torinesi, che per il momento però non commenta.

Chi ha già commentato invece è, appunto, l’associazione 2050 e lo ha fatto per smentire la ricostruzione dei giornali tramite un post su Facebook, affermando di non essere coinvolta in questa “operazione”: "Anche se amiamo Torino, l'Italia, l'intero Pianeta Terra, noi non c'entriamo nulla” scrivono aggiungendo che da questa mattina stanno ricevendo chiamate da tutta Italia per questa azione di “guerrilla marketing”.

E sembra che non ne sa molto neppure il Comune di Torino, che a quanto pare si sta interrogando sui responsabili della scritta apparsa in piazza San Carlo. L’Ansa scrive che infatti il sindaco, Stefano Lo Russo, ha chiesto una relazione alla polizia municipale.

Intanto, mentre sul web l’iniziativa sta diventando virale, si moltiplicano i commenti degli utenti, da chi immagina il gesto romantico a chi invece non vuole vedere il salotto della città “rovinato” in questo modo. "Come ha detto Will Smith, l'amore fa fare cose folli. Ci vorrebbe una statuetta. Da dare in testa", uno dei tanti commenti apparsi in rete. A “ipotizzare” con un po' di ironia come è nata la gigante scritta di Torino ci pensa anche il sindacato Fisac Cgil del Gruppo Intesa SanPaolo, che su Facebook pubblica la foto e scrive: "Piazza San Carlo a Torino, sede di ISP, stamattina. Che sia una dichiarazione d'amore per la banca?”.