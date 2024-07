video suggerito

Gallipoli, ascensore precipita per un piano nel b&b con 5 giovani turisti: nessun ferito L'incidente nella notte in una palazzina nei pressi del centro storico di Gallipoli. A trarre in salvo i cinque ragazzi sono stati i vigili del fuoco, ma grazie al dispositivo frenante di sicurezza nessuno si è fatto male.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Momenti di terrore ieri notte per 5 turisti all’interno di un ascensore di un b&b nei pressi del centro storico di Gallipoli. L'impianto è precipitato di un piano con tutte le persone che erano a bordo. Fortunatamente si sono attivati tutti i meccanismi di sicurezza che hanno portato alla frenata, scongiurando che si verificasse un tragico incidente come quello avvenuto agli inizi di luglio a Fasano, costata la vita alla 25enne Clelia Ditano.

I fatti sono avvenuti quando era da poco passata la mezzanotte nei pressi delle riviere del centro storico della cittadina salentina. I vigili del fuoco hanno operato per diverso tempo per estrarre i cinque ragazzi dalla cabina dell’ascensore. Come detto, non ci sono state conseguenze e non si registrano feriti.

Si sono infatti attivati subito i meccanismi di sicurezza dell’impianto elevatore (anche detti paracadute), provvidenziali per frenare l’impatto ed evitare conseguenze molto più serie per gli occupanti.

Giunta sul posto, la squadra dei pompieri si è assicurata che i giovani stessero bene, e dopo averli tranquillizzati sono iniziate le operazioni tecniche per estrarli dal vano ascensore precipitato improvvisamente al piano inferiore mentre era in funzione.

Le cause dell’incidente sono in fase di ulteriore approfondimento. Non si tratta del primo caso di questo tipo avvenuto in Puglia. Oltre a quello che ha visto vittima all'inizio del mese la 25enne di Fasano, lo scorso anno un ascensore era precipitato con all'interno una famiglia – papà, mamma e una bimba piccola – in una palazzina di Brindisi. I tre si sono salvati grazie all’entrata in funzione del freno.