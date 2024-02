Terremoto Parma, continua lo sciame sismico: nella notte altre 7 scosse, la più forte a Langhirano Continua a tremare la terra nel Parmense dove questa notte. Dopo il sisma di 3.8 gradi di magnitudo della scala Richter, nella notte l’Ingv ha registrato una sequenza sismica con la scossa più forte di magnitudo pari a 3.1 ed epicentro vicino Langhirano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

Non si ferma lo sciame sismico nella zona di Parma. Dopo il forte terremoto di ieri pomeriggio intorno alle 14.46, con epicentro a Calestano, dalla mezzanotte di oggi mercoledì 21 febbraio l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha registrato già sette scosse, la più forte delle quali alle 03:19 con magnitudo 3.1 ed epicentro vicino Langhirano a 21.1 km di profondità.

Nell'area intorno alla città emiliana, interessata da circa un mese da vari movimenti tellurici, il livello di tensione è ormai alle stelle.

Il sindaco Michele Guerra ha attivato il sistema Alert System per la popolazione. "Alle 13.06 – ha spiegato dopo la scossa di magnitudo 3.8– è stata avvertita in città una scossa di 4.2 che non ha creato danni a cose o persone".

Il sisma di ieri è stato avvertito in diverse città, tra cui Parma, Fidenza e Reggio Emilia. "Stiamo tenendo monitorata la situazione insieme alla Protezione Civile e agli enti preposti alle emergenze. Vi invitiamo a seguire le norme di comportamento specifiche che trovate sul sito della Protezione Civile", ha continuato il primo cittadino di Parma.

Sempre a Calestano due settimane l'Ingv aveva registrato una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 avvertita fino a Reggio Emilia, appena un giorno dopo ce n'era stata un'altra da 3.6 gradi di magnitudo della scala Richter. Come ha spiegato l'Ingv a Fanpage.it, "è normale in quest'area avere eventi di questo genere e ad una profondità tale, per questo vengono generalmente avvertite solo le scosse più forti, di magnitudo superiore a 3".