Terremoto oggi al confine tra Italia e Slovenia, scossa di magnitudo 3: avvertita fino a Udine

Scossa di terremoto oggi alle 15.40 al confine tra Italia e Slovenia di magnitudo 3 e ad una profondità di 5 km. Avvertita fino ad Udine, in Friuli Venezia Giulia.

Una scossa di terremoto di magnitudo 3 è stata registrata oggi dall'Ingv alle 15.40 al confine tra Italia e Slovenia. Precisamente, l'epicentro è stato segnalato con coordinate geografiche (lat, lon) 46.2843, 13.6295 e ad una profondità di 5 km. Il sisma è stato avvertito fino a Udine, ma non ovunque. Molti utenti sui social hanno infatti precisato di non essersi accorti del terremoto.

La scossa è stata più sentita nelle aree di confine del Friuli Venezia Giulia, come nella zona di Tarcento: numerose segnalazioni sono arrivate da residenti che hanno percepito un tremolio di breve durata. Al momento non si registrano danni a cose o persone.

In aggiornamento.