Terremoto oggi a Udine, scossa di magnitudo 4 con epicentro ad Ampezzo: avvertito dalla popolazione Secondo i dati diffusi dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il terremoto è stato registrato alle 14.51 del 12 gennaio 2025 con epicentro a tre chilometri da Ampezzo, in provincia di Udine. La scossa di terremoto principale di magnitudo 4 è stata seguita poco dopo da una serie di repliche di minore intensità.

A cura di Antonio Palma

Forte scossa di terremoto oggi in provincia di Udine. Un sisma di magnitudo 4 della Scala Richter è stato registrato alle 14.51 del 12 gennaio 2025 con epicentro a tre chilometri a nord est del centro di Ampezzo, in Friuli-Venezia Giulia. Secondo i dati diffusi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il terremoto ha avuto ipocentro a una profondità di circa 8 chilometri: la scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione, ma al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose.

Diverse le segnalazioni online di residenti della zona che hanno avvertito il tremolio della terra con epicentro alle coordinate geografiche (lat, lon) 46.4380, 12.8240. La scossa di terremoto avvertita anche nelle province di Belluno e Pordenone oltre che in quella di Udine. Segnalazioni ad esempio da Tolmezzo, Cercivento ma anche da Cortina e in Cadore e persino in Val di Fiemme, in Trentino.

La scossa di terremoto principale è stata seguita poco dopo da una serie di repliche di minore intensità tra cui la più grande pari a magnitudo 2.2 La seconda scossa oltre magnitudo 2 è stata registrata dai sismografi dell'Ingv quattro minuti dopo la principale, alle ore 14:55, sempre con epicentro a 3 chilometri da Ampezzo. Finora in tutto sono state cinque le scosse di replica nella stessa zona tra cui l'ultima registrata alle 15.12.

Sono undici i comuni nel raggio di dieci chilometri dall’epicentro del sisma di Ampezzo, tutti in provincia di Udine. Altri 17 sono nel raggio di venti chilometri dal terremoto tra cui alcuni nelle province di Belluno e Pordenone per una popolazione totale di oltre 35mila abitanti.

Si tratta della stessa zona già colpita da una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 nella notte tra giovedì e venerdì scorso. Anche in quel caso, infatti, l'epicentro era stato localizzato dall'Ingv vicino ad Ampezzo, in provincia di Udine. La scossa fu seguita da repliche ma di minore intensità e non si erano registrati danni a persone o cose.