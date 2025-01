video suggerito

Terremoto oggi a Udine, scossa di magnitudo 3,6 nella notte: epicentro ad Ampezzo Terremoto nella notte di oggi alle 2,42 con epicentro vicino Ampezzo (Udine), poi un'altra scossa qualche ora dopo. Non si segnalano danni a cose o persone.

A cura di Susanna Picone

Una scossa di terremoto ha svegliato questa notte gli abitanti nella provincia di Udine. Un sisma di magnitudo 3.6 è stato registrato alle 2,42 del 10 gennaio 2025 con epicentro a tre chilometri da Ampezzo. Secondo i dati diffusi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il terremoto ha avuto una profondità di 7 chilometri: la scossa è stata avvertita dalla popolazione, ma non si hanno notizie di danni a persone o cose.

La profondità epicentrale, a seguito delle verifiche effettuate dai tecnici del Centro di Ricerche Sismologiche dell’OGS (Istituto nazionale di Oceanografia e di Geofisica sperimentale) per la Protezione civile della Regione, è stata calcolata a 4.2 km di profondità.

“Un bel botto”, scrive un utente sui social, segnalazioni arrivano anche da Trava, una frazione di Lauco, Sappada e Pagnacco. Oltre ad Ampezzo, sono Raveo, Socchieve, Enemonzo, Preone, Ovaro, Villa Santina, Lauco. Comeglians, Sauris e Prato Carnico i Comuni entro i 10 chilometri dall’epicentro del terremoto di questa notte.

“Come da prassi – si legge in una nota della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia – il sistema di localizzazione preliminare automatica dell'evento ha inviato un minuto dopo l'evento sismico, le mail di notifica a tutti i soggetti del Sistema regionale integrato di protezione civile e agli organi di informazione per una più rapida diffusione delle informazioni verso i cittadini”. In ogni caso la centrale unica di risposta Nue 112 e la Sala operativa regionale presso la Centrale operativa della Protezione civile a Palmanova non hanno ricevuto segnalazioni di danni.

Circa due ore dopo la scossa di magnitudo 3,6 un altro terremoto è stato registrato alle 4,47 del mattino di oggi: di magnitudo 2,8, è stato localizzato a 3 chilometro da Ampezzo e una profondità di circa 8 chilometri.