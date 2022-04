Terremoto in Toscana, magnitudo di 3.2: avvertito anche in Emilia Romagna, paura sui social L’epicentro è stato individuato nella zona dell’Abetone, nei pressi del rifugio Selletta. Il terremoto si è verificato a una profondità di 12 chilometri.

A cura di Biagio Chiariello

Un terremoto di magnitudo 3.2 si è verificato nel pomeriggio di sabato 23 aprile sulla montagna pistoiese. Molte persone hanno sentito tremare la terra e si sono spaventate, come si evince anche dai numerosi commenti sotto il post dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia su Twitter. L'epicentro è stato individuato nella zona dell'Abetone, nei pressi del rifugio Selletta. Il terremoto si è verificato a una profondità di 12 chilometri. Un po' di apprensione anche alla luce del forte terremoto che è avvenuto ieri in Bosnia Herzegovina, avvertito praticamente in tutta Italia.

C'è comunque da dire che secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 3.5 è classificato come terremoto "molto leggero" e descritto nel modo seguente: spesso avvertito, ma generalmente non causa danni. La scossa comunque è stata avvertita anche in Toscana ed Emilia Romagna. Secondo i dati di Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, nda) non ci sono stati terremoti nei 3 giorni precedenti a questo evento, nella zona del pistoiese. Mentre, nei 90 giorni precedenti i fenomeni si sono concentrati soprattutto sul versante emiliano.