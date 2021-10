Terremoto al confine tra Italia e Svizzera, scossa magnitudo 3.9 avvertita ad Aosta Una scossa di terremoto è stata registrata questa mattina, martedì 5 ottobre, al confine tra Italia e Svizzera. Secondo i dati diffusi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), la scossa di magnitudo 3.9 è stata registrata alle ore 07:39 in territorio svizzero ed è stata avvertita ad Aosta.

A cura di Susanna Picone

Una scossa di terremoto è stata registrata questa mattina al confine tra Italia e Svizzera. Secondo i dati diffusi dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), la scossa di magnitudo 3.9 è stata registrata alle ore 07:39 di questa mattina, martedì 5 ottobre 2021. Il terremoto è stato registrato al confine tra Italia e Svizzera, coordinate geografiche (lat, lon) 45.981, 7.483 ad una profondità di 8 chilometri. In Italia, stando alle prime segnalazioni sui social media, la scossa di terremoto delle 7.39 è stata avvertita distintamente ad Aosta. Secondo Emsc, il sisma si è verificato a 34 chilometri a nord di Aosta. Un’altra scossa sempre nella stessa zona, ma più leggero di magnitudo 2.5, era stata registrata alle 6.09 di questa mattina.

Terremoto Svizzera, i comuni italiani più vicini all'epicentro – Cinque i comuni italiani nella provincia di Aosta entro i 20 chilometri dall'epicentro del terremoto registrato in Svizzera. Si tratta di Bionaz, Valtournenche, Oyace, Chamois e Ollomont. Non c'è invece nessun comune italiano entro 100 chilometri dall'epicentro con almeno 50000 abitanti.

Il terremoto avvertito anche in alcune zone del Piemonte – La scossa di terremoto di questa mattina è stata avvertita in Italia in Valle d'Aosta e anche in alcune zone del Piemonte. Segnalazioni arrivano ad esempio da Asti. A Châtillon, in Valle d'Aosta, diversi cittadini scrivono sui social che il sisma è stato abbastanza forte. Per il momento non si hanno notizie di danni a persone o cose.