Terremoto in Austria, scossa di magnitudo tra 3.6 avvertita nella provincia di Udine Trema la terra nella provincia di Udine dove è stato avvertito un terremoto di magnitudo compresa tra 3.3 e 3.8. Secondo l’Ingv il sisma è stato rilevato alle 22.15 di domenica 2 aprile.

A cura di Chiara Ammendola

Una scossa di terremoto ha colpito questa sera, domenica 2 aprile, l'Austria al confine con l'Italia. Il sisma, stando a quanto rilevato dall'Ingv, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è avvenuto alle 22.15 e la magnitudo è di 3.6.

L’epicentro del terremoto avvertito anche nella zona di Udine

L'epicentro del terremoto è stato individuato dai sensori dell'Ingv in Austria, anche se inizialmente lo stesso istituto aveva ipotizzato che il sisma fosse avvenuto in realtà in Italia. Nello specifico l'epicentro del terremoto di domenica sera è a Sankt Veit an der Glan con coordinate geografiche (lat, lon) 46.7660, 14.3090.

L'Ingv ha inoltre rilevato anche la profondità del sisma di magnitudo 3.6 che è stata individuata a circa 15 km. Per questo è stato avvertito nitidamente anche in Friuli Venezia Giulia, in particolare nella provincia di Udine. Al momento però non sono stati segnalati danni a cose o persone né sono giunte chiamate ai vigili del fuoco.

Sempre nella giornata di oggi invece l'istituto geologico degli Stati Uniti (Usgs) ha rilevato un terremoto di magnitudo 7 in Papua Nuova Guinea. L'ipocentro è stato individuato a 62,6 chilometri di profondità circa 96 chilometri a sudovest di Wewak, capitale della provincia di East Sepik. Inizialmente la magnitudo elevata ha fatto pensare al pericolo di uno tsunami ma il Pacific Tsunami Warning Center ha riferito che ogni rischio sembra al momento scongiurato.