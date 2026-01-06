Tentato femminicidio a Monfalcone: uomo si suicida dopo aver accoltellato la moglie

Notte di violenza a Monfalcone: un 76enne accoltella la compagna, 63 anni, poi si suicida. Lei, gravemente ferita, è sopravvissuta ed è ricoverata a Trieste.

Immagine di repertorio

Una notte di violenza domestica si è consumata a Monfalcone, in provincia di Gorizia. Un uomo di 76 anni ha colpito ripetutamente con un coltello la compagna, 63 anni, all’interno dell’abitazione che condividevano. Subito dopo, ritenendo forse di averla uccisa, ha rivolto la stessa lama contro di sé.

La donna, gravemente ferita, sarebbe riuscita a fuggire dall’appartamento e a raggiungere il pianerottolo, dove è stata trovata a terra dai soccorritori. L’uomo, invece, si sarebbe inferto un colpo al collo. Trasportato d’urgenza in ospedale, è morto poco dopo il ricovero.

La 63enne è stata stabilizzata e trasferita all’ospedale di Cattinara, a Trieste. Le sue condizioni restano serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sull’accaduto indagano i Carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica e il contesto in cui è maturata l’aggressione. Al momento non risultano altri coinvolti.