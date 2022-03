Tentano di uccidere le mogli e si suicidano: 8 marzo di sangue a Cuneo e Brindisi Due gravi fatti in Piemonte e Puglia: nel Cuneese un uomo ha ferito la moglie e si è gettato sotto un treno, a Brindisi un 72enne si è tolto la vita dopo aver tentato di uccidere la compagna sua coetanea.

A cura di Susanna Picone

Un uomo ha ferito la moglie e poi si è tolto la vita gettandosi sotto un treno. Il grave episodio registrato questa mattina a Bra, nel Cuneese. Secondo una prima ricostruzione l’uomo, di cui al momento non sono note le generalità, prima ha aggredito la moglie ferendola con un coltello in modo non grave, poi si è poi diretto nella zona di strada Falchetto, a poca distanza dallo stabilimento Abet Laminati, alle porte di Bra, e si è lanciato sotto un treno della Sfm4 partito da Alba e diretto a Torino Stura. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri della locale Compagnia, la polizia ferroviaria e la polizia locale per la regolazione del traffico all’altezza dell'attraversamento. La circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Bra e Carmagnola a causa del dramma, con i pendolari trasportati tra le 2 stazioni mediante bus sostitutivi.

A Brindisi 72enne ferisce la moglie e si suicida

Un altro episodio di violenza drammaticamente simile, nella Giornata mondiale dedicata alle donne, arriva dalla Puglia. Un uomo di 72 anni di Brindisi ha tentato di uccidere la moglie accoltellandola alla gola e poi si è tolto la vita. Il tentato omicidio-suicidio è accaduto al rione La Rosa, una zona periferica e residenziale di Brindisi. La moglie del 72enne, sua coetanea, è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Perrino. I medici l’hanno sottoposta a un delicato intervento nella speranza di salvarle la vita. Il marito, dopo l’aggressione, si è ucciso impiccandosi alla veranda della villetta di famiglia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno ricostruendo l'accaduto.