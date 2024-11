Tensione a Bologna, scontri tra polizia e collettivi: in corso anche il corteo di Casapound Tensione a Bologna dove oggi sono in corso due manifestazioni, da un lato CasaPound e Rete dei patrioti, dall’altro i collettivi antifascisti. Si sono registrati scontri tra le forze dell’ordine e gli antagonisti sulla scalinata del Pincio. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Susanna Picone

Momenti di tensione a Bologna dove si registrano scontri tra antagonisti e forze dell’ordine: oggi in città sono in corso contemporaneamente due manifestazioni di segno opposto. Da un lato ci sono i collettivi antifascisti e dall'altro ‘Riprendiamoci Bologna – Contro degrado, spaccio e violenza' promossa dalla Rete dei Patrioti a cui partecipa anche CasaPound.

Si sono verificati degli scontri quando i collettivi hanno tentato di raggiungere la zona dove si trova la manifestazione dei Patrioti e sono entrati in contatto con la polizia in tenuta antisommossa a più riprese nel parco della Montagnola. Ci sono stati lanci di oggetti, fumogeni e petardi. Il corteo, partito da via Irnerio, ha raggiunto rapidamente via Indipendenza: la situazione è degenerata quando un gruppo di manifestanti si è diretto verso la scalinata. L'area resta presidiata per evitare ulteriori incidenti.

Foto di Gabriele Mento/Fanpage.it

Tra i partecipanti del corteo dei collettivi antifascisti si registrano anche alcuni feriti.

Oltre al corteo di antagonisti partito da piazza Nettuno c'è un secondo fronte della protesta contro la manifestazione di CasaPound Rete dei Patrioti. La Questura spiega che circa 200 anarchici da piazza dell’Unità hanno iniziato un corteo non preavvisato arrivando sul ponte Matteotti dove hanno trovato il blocco creato dai reparti inquadrati della Polizia "la cui posizione era necessaria per impedire un eventuale contatto con i manifestanti della Rete dei Patrioti radunati in piazza XX settembre". Non ci sono stati scontri in quel frangente.

Bologna – Presidio antifascista organizzato dall’ANPI contro la manifestazione di Casapound

Sulla manifestazione dei collettivi la Questura ha ricostruito come il corteo, anche questo non preavvisato, giunto all'altezza del parco della Montagnola, ha fatto accesso all'interno del Parco stesso al fine di aggirare i blocchi. Quindi, secondo questa ricostruzione, giunti nei pressi della scalinata del Pincio il corteo ha forzato il blocco andando a contatto con una squadra del Reparto mobile.

"Non era possibile concedere piazza XX Settembre a CasaPound e ai fascisti, e se il governo ha deciso di concedergliela loro era giusto opporsi. Il governo Meloni e la sinistra al caviale ha perso. A Bologna non si passa", così uno degli organizzatori del corteo. "I fascisti non li vogliamo – dice un altro manifestante – in una città rossa come Bologna".