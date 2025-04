Tensione a rave party con centinaia di persone nel Torinese: scontri con le forze dell’ordine e feriti

video suggerito

A cura di Susanna Picone

Immagine di repertorio

Tensione a Torino, dove oggi si registrano scontri tra le forze dell'ordine e centinaia di persone a La Cassa, alle porte del capoluogo piemontese, dove da ieri notte in circa 500 si sono radunati in alcuni capannoni abbandonati per partecipare a un rave party.

Sul posto polizia e carabinieri: la situazione è esplosa nel primo pomeriggio di oggi, domenica 13 aprile, quando manifestanti e forze dell'ordine sono entrati in contatto. Le tensioni si sono verificate in una strada vicino al luogo del party: ci sarebbero anche dei contusi o feriti in modo lieve, sia tra i manifestanti sia tra agenti e militari.

Già nella tarda serata di ieri avevano iniziato a confluire nella zona centinaia di auto e questa mattina alcuni dei giovani non hanno voluto lasciare gli spazi occupati. Poi è esplosa la violenza con polizia e carabinieri.

"La mia solidarietà alle forze dell'ordine che sono state colpite durante gli scontri con alcuni protagonisti di un rave party a La Cassa vicino Torino. Attaccare chi si adopera ogni giorno per la tutela della sicurezza è intollerabile. Il loro impegno per la legalità in ogni area del Paese e dei nostri territori non può essere fermato da incoscienti che si prestano ad azioni illegali, occupando luoghi senza autorizzazione. Alle donne e agli uomini in divisa va la nostra riconoscenza”, il commento della deputata e segretaria di Azione in Piemonte Daniela Ruffino.

Solidarietà alle forze dell’ordine è arrivata anche dal vicecapogruppo di Fdi alla Camera Augusta Montaruli: "Esprimo la mia totale solidarietà e vicinanza alle forze dell'ordine che anche in queste ore, in contesti difficili e pericolosi, stanno garantendo la sicurezza dei cittadini e il rispetto della legalità. È inaccettabile quanto accaduto a Loggia, nel Torinese, durante un rave party illegale, con scontri e disordini. A questo si aggiungono i gravissimi fatti di ieri a Milano, dove un corteo pro Palestina si è trasformato nell'ennesimo scenario di tensione e violenza, con agenti aggrediti e città ostaggio di frange estremiste. Chi attacca un poliziotto o un carabiniere, attacca lo Stato. Fratelli d'Italia continuerà a difendere con forza e senza ambiguità il lavoro dei nostri agenti".