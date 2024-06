Taranto, la scuola elementare va a fuoco: colonna di fumo nero altissima, aria irrespirabile Fiamme alte e una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza a seguito dell’incendio divampato nella scuola ‘Giambattista Vico’, nel quartiere Tamburi in via Angeli Custodi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

Grande paura nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 19 giugno, a Taranto. Un incendio è scoppiato nella scuola elementare ‘Giambattista Vico', in via Angeli Custodi. Momenti di panico tra i residenti della zona nel quartiere Tamburi e tra i fedeli della vicina Chiesa Ss. Angeli Custodi. L'edificio, allo scoppio del rogo, era comunque vuoto e nessuno sarebbe rimasto coinvolto.

Una colonna di fumo nero, visibile anche a diversi chilometri di distanza, si è sprigionata dalla struttura.

Sul posto sono subito intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco con due autobotti. Dopo qualche minuto le fiamme sono state domate e si è proceduto alla bonifica dell’area. Presenti anche le forze dell’ordine con Carabinieri e Polizia Locale per mettere in sicurezza la zona.

Presente una ampia folla di ragazzini ed adulti che si è raccolta attorno alla stessa scuola elementare. Numerosi i video realizzati dai passanti e rapidamente diventati virali sui social network.

Le autorità hanno provveduto ad allertare anche l’Arpa, l'agenzia regionale per l’ambiente, per accertare il livello di emissioni e l’eventuale presenza di sostanze tossiche visto che la colonna di fumo alta nel cielo ha reso l’aria quasi irrespirabile per diverse ore.

All'inizio dello scorso mese un altro vasto incendio aveva coinvolto a Taranto un negozio cinese sempre nello stesso rione Tamburi. Detriti inceneriti sono finiti sulla merce esposta danneggiandola. Anche in questo caso pare che il fuoco si fosse sviluppato dal tetto della struttura.