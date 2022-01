Taranto, inseguimento e spari contro la polizia: feriti due agenti, uno è grave Un uomo è stato fermato per avere sparato contro due agenti a Taranto, uno dei quali è rimasto ferito in maniera grave. La sparatoria è nata durante un controllo.

A cura di Chiara Ammendola

Sono due i poliziotti rimasti feriti nella sparatoria avvenuta questa mattina in pieno centro a Taranto. I due agenti della Questura sono stati raggiunti da diversi colpi esplosi da un uomo a bordo di un'auto che stavano inseguendo: un agente è stato ferito in modo lieve alla mano mentre l'altro è stato colpito al costato ma non sarebbe in pericolo di vita. Fermato e arrestato l'uomo che ha sparato.

Fermato l'uomo che sparato agli agenti

Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto ma, secondo una prima ricostruzione, sembra che i due agenti abbiano fermato un uomo che era ricercato: durante le operazioni di controllo però, quest'ultimo ha tirato fuori una pistola e ha iniziato a sparare verso i poliziotti prima di darsi alla fuga a piedi. Poche centinaia di metri ed è stato bloccato dai carabinieri giunti a supporto degli agenti feriti. In pochi minuti sul posto sono arrivati anche altri equipaggi della polizia insieme alle ambulanze del 118.

Uno degli agenti ricoverato in ospedale

Entrambi gli agenti sono rimasti feriti: uno in modo più lieve alla mano è stato medicato sul posto e poi trasportato in ospedale. L'altro è stato colpito al costato ed è ora ricoverato in nosocomio ma non sarebbe in pericolo di vita.

(Notizia in aggiornamento)