Taranto, coppia si scontra con un tir sulla statale 106 ionica, morti un uomo e una donna Una coppia di circa 40 anni si è scontrata con un tir adibito al trasporto della frutta sulla statale 106 ionica. I due, Vanni Gentile e la compagna Domenica Semeraro, sono morti subito dopo l'impatto mentre il conducente del tir è rimasto ferito.

A cura di Gabriella Mazzeo

foto da Facebook

Due persone sono morte in un grave incidente stradale avvenuto nel pomeriggio del 5 maggio sulla statale 106 ionica, nei pressi dello svincolo per Castellaneta Marina (Taranto) in direzione Reggio Calabria. Le vittime, stando a quanto si apprende, sono Vanni Gentile, 46 anni, nato a Noci (Bari), e la compagna Domenica Semeraro, nata a Mottola nel 1979.

I due viaggiavano a bordo di una Mini Countryman precipitata in una scarpata dopo il violento scontro con un autotreno adibito al trasporto della frutta all'altezza del km 465.800. Il mezzo pesante si è ribaltato sulla carreggiata dopo lo scontro, perdendo il carico.

Il conducente del camion, originario di Monopoli, è rimasto ferito ma non sarebbe in pericolo di vita. Gentile e Semeraro, invece, sono morti poco dopo lo scontro a bordo della loro Mini Countryman. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri, a cui è affidato il compito di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e stabilire le responsabilità. La strada è stata chiusa alla circolazione con deviazione del traffico automobilistico su percorsi alternativi.

Secondo quanto reso noto, i soccorritori hanno cercato di salvare la vita ai due coniugi rimasti coinvolti nello scontro automobilistico, ma senza successo: per i due 40enni, infatti, i sanitari intervenuti e i vigili del fuoco che li hanno estratti dalla loro auto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso nonostante l'impegno profuso dai primo soccorsi.

La dinamica dei fatti resta per il momento ancora tutta da accertare con i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso dopo aver aiutato le autorità stradali a ripristinare la sicurezza e la percorribilità della statale 106 ionica, la strada sulla quale si è verificato il tragico incidente che è costato la vita a due persone.