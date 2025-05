Taglia la strada a un’auto e scoppia una lite: automobilista aggredisce padre e figlia epilettica

video suggerito

Prima ha tagliato la strada più volte a un'auto, poi è scoppiata una lite conclusasi con una vera e propria aggressione con calci e pugni. È successo mercoledì 14 maggio in via della Costituente, a Bari, nel quartiere Carrassi. Vittime della violenza un padre e sua figlia, che soffre di epilessia. I due sono finiti in ospedale. L'aggressore si è dato alla fuga.

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

Prima ha tagliato la strada più volte a un'auto, poi è scoppiata una lite conclusasi con una vera e propria aggressione con calci e pugni.

È successo ieri, mercoledì 14 maggio, in via della Costituente, a Bari, nel quartiere Carrassi. Vittime della violenza un padre e sua figlia, che soffre di epilessia. I due sono finiti in ospedale.

Secondo una prima ricostruzione, a tagliare la strada all'altro automobilista sarebbe stato un uomo anziano, a bordo di una Fiat Punto di colore grigio. Alla guida di una Nissan, invece, l'altro uomo, 62 anni, insieme alla moglie e alla figlia 29enne.

Di fronte al comportamento rischioso dell'altro conducente, il 62enne si sarebbe lamentato, scatenando la violenta reazione dell'uomo. A quel punto, infatti, i due automobilisti sarebbero scesi dalle rispettive auto e l'anziano avrebbe colpito con calci e pugni l'altro, ferendolo in testa davanti agli occhi dei familiari impotenti.

Solamente grazie all'intervento di alcuni testimoni, che hanno assistito alla violenza, il pirata della strada avrebbe smesso di colpire il 62enne. Subito dopo l’aggressore è rimontato in macchina e si è dato alla fuga ma alcuni passanti sarebbero riusciti a fotografare la targa del veicolo.

La moglie che, come già detto, era presente all'aggressione ha detto di voler presentare denuncia alle forze dell'ordine. “Stavamo percorrendo la strada, questa persona più volte ci ha sbarrato il percorso. Mio marito gli ha soltanto detto di stare attento perché stava per venirci addosso", ha raccontato la donna, citata da Today.

"A un certo punto questo signore si è fermato e mio marito ha dovuto frenare bruscamente. Sono scesi entrambi e poi mio marito è stato preso a pugni, ha sbattuto la testa, aveva degli ematomi. E ha colpito anche mia figlia che è epilettica. Dopo siamo intervenuti”, ha aggiunto.

Padre e figlia si sono recati al pronto soccorso dell’ospedale Di Venere di Bari. La polizia, allertata dai testimoni, è intervenuta anche sul posto per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e si è messa sulle tracce dell'aggressore. Il padre è stato sottoposto a una Tac, mentre la ragazza ha fortunatamente riportato soltanto lesioni lievi.