Sviene mentre cerca di spegnere un incendio in casa: il vicino entra nella villa in fiamme e lo salva

Attimi di paura nella serata di mercoledì 17 settembre a Gemona del Friuli (Udine), dove un principio d’incendio all’interno di una villetta ha messo a rischio la vita di un uomo. Si tratta di un 38enne di Gemona che era svenuto a causa di un incendio nel seminterrato della villetta dove si trovava. Tutto è accaduto poco prima delle21 in una casa situata in via San Biagio, una zona residenziale.

Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero divampate nello scantinato dell’abitazione, in seguito al surriscaldamento o a un malfunzionamento di un quadro elettrico.

Al momento dell'incendio il proprietario di casa non era presente, mentre all’interno dell’abitazione si trovava il genero, il 38enne. L’uomo, accortosi dell’incendio è intervenuto subito per spegnere le fiamme. Purtroppo, durante il tentativo, deve aver respirato una quantità considerevole di fumo, finendo per perdere i sensi poco dopo, probabilmente a causa dell’intossicazione.

Ad evitare la tragedia però è stato l’intervento di un vicino di casa che, avendo visto il fumo provenire dalla villa e non avendo notato nessuno dei proprietari nelle vicinanze, anche a seguito di diversi richiami, ha intuito la pericolosità della situazione ed è intervenuto. Con grande coraggio l’uomo si è equipaggiato con un elmetto da lavoro e una mascherina antipolvere, scendendo nel seminterrato ormai invaso dal fumo. Una volta arrivato lì, ha trovato a terra e privo di sensi il 38enne. A quel punto lo ha afferrato e trascinato all’esterno dell’abitazione, mettendolo in salvo.

Una volta all’aperto, il ferito è stato affidato alle cure dei sanitari del 118. Suem. Il soccorritore è rimasto fortunatamente illeso. Nel frattempo sono stati chiamati anche i vigili del fuoco del distaccamento di Gemona del Friuli, giunti sul posto per spegnere le fiamme e accertarsi che non ci fossero altri incendi nell’abitazione. Fortunatamente le fiamme sono state spente facilmente. L’edificio non ha riportato danni significativi all'abitazione.

Le cause che hanno generato l’incendio sono ancora in fase di accertamento da parte dei tecnici e dei vigili del fuoco. Sembra però che il rogo si sia sviluppato molto rapidamente, causando un denso fumo nero dovuto alla combustione della plastica e di altri materiali presenti nella cantina.