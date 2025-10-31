Supermercati aperti a Ognissanti 2025: quali saranno attivi il 1° novembre, l’elenco completo
Nella giornata di sabato 1° novembre, festività di Ognissanti, diversi supermercati resteranno aperti per permettere ai cittadini di acquistare generi di prima necessità. Saranno numerosi, in realtà, i negozi che da Milano a Napoli resteranno aperti e che lavoreranno, seppure con orari ridotti.
Tra le catene che domani resteranno chiuse, vi saranno le filiali Aldi di Treviso, Vicenza, Jesolo, Belluno e Rimini. Le filiali aperte seguiranno invece l'orario domenicale con gli orari riportati sul sito ufficiale. Aperti i supermercati Bennet, con informazioni riportate sull'app "Bennet Spesa Online", Carrefour, Coop e Despar. Vediamo l'elenco nel dettaglio.
Quali supermercati restano aperti il 1 novembre 2025 in Italia
La lista delle maggiori catene di supermercati che resteranno aperte nella giornata di Ognissanti:
- Bennet – Per avere informazioni sui punti vendita della catena di supermercato che resteranno aperti si può consultare il sito "Bennet Spesa Online".
- Carrefour – Numerosi punti vendita Carrefour saranno operativi nella giornata di Ognissanti, ma gli orari potrebbero cambiare a seconda della città. Per informazioni sui negozi della propria città aperti, bisogna controllare il portale ufficiale della catena. Online sono riportate anche notizie sulle fasce orarie previste per l'apertura.
- Conad – Diversi negozi Conad saranno aperti con orari particolari dovuti alla festività, soprattutto in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Puglia, Basilicata e Molise. Molte strutture saranno attive tra Milano, Lecce, Parma, Brescia, Piacenza e Pescara.
- Coop e Ipercoop – Anche la Coop, in via straordinaria, manterrà aperti alcuni supermercati il 1° novembre. Per sapere quali e con quali orari, bisognerà controllare il sito ufficiale.
- Crai – Nel caso di Crai, invece, eventuali aperture festive si rifanno ai singoli punti vendita. Sulla pagina ufficiale del supermercato sono riportati orari e disponibilità.
- Despar – I supermercati Despar resteranno aperti con orari modificati rispetto ai normali giorni di attività. L'elenco è consultabile sul sito e app
- Esselunga – Al Nord Esselunga avrà orari ridotti o modificati, ma le sue filiali resteranno generalmente aperte. Per verificare, basta controllare sul sito l'effettiva attività e le fasce orarie del proprio supermercato di riferimento.
- Eurospin – Eurospin manterrà operativi diversi punti vendita con orari che in alcuni casi potrebbero essere ridotti. L'elenco è consultabile sul sito ufficiale.
- Famila – Numerosi punti vendita accoglieranno i clienti anche il 1° novembre, anche se molti lavoreranno solo nella fascia mattutina.
- Il Gigante – i suoi punti vendita resteranno aperti sabato 1° novembre. Sul portale ufficiale è possibile consultare gli orari di ciascun negozio con le variazioni di città in città.
- Lidl – saranno generalmente attivi i suoi negozi con orari che possono variare da una località all'altra. I punti vendita resteranno chiusi lunedì 3 novembre.