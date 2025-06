video suggerito

SuperEnalotto, oggi centrato un 5 da oltre 121mila euro: giocata vincente a Sassari Centrato un 5 al Superenalotto oggi venerdì 6 giugno che si porta a casa oltre 121mila euro. La schedina vincente giocata a Sassari. Stasera realizzato anche "4 Stella"

A cura di Antonio Palma

Estrazione fortunata al Superenalotto, oggi venerdì 6 giugno infatti è stato centrato un 5 che si porta a casa oltre 121mila euro. La schedina vincente di questa sera giocata a Sassari, in Sardegna. Il fortunato vincitore del 5 di questa sera al Superenalotto si porta a casa la cifra esatta di 121.836,71 euro.

Ad aggiudicarsi la vincita del 5 una giocata effettuata presso il punto vendita "Tabacchi Riv 45", situato in Via Lune e Sole 11 a Sassari. Nell'estrazione numero 90 di quest'anno al Superenalotto da segnalare anche un singolo "4 Stella" che si porta a casa la rilevante cifra di 31.795 euro. Quote molto più popolari per le altre vincite inferiori.

Superenalotto, stasera nessun 6 o 5+1

La combinazione vincente del concorso del Superenalotto di oggi venerdì 6 giugno 2025 è 10 – 33 – 55 – 2 – 74 – 73; Numero Jolly: 80; Numero Superstar: 49. Nell'estrazione odierna del Superenalotto, la penultima della settimana, nessun 6 o 5+1 e così il jackpot sale a 10,5 milioni di euro per la prossima estrazione di domani. L’ultimo "6" milionario è stato realizzato appena il mese scorso, il 22 maggio 2025, quando Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, un fortunato vincitore ha intascato il primo premio da 35,4 milioni di euro.

Come si riscuote la vincita al SuperEnalotto

Per riscuotere la vincita al SuperEnalotto ci sono diversi sistemi in base alla somma vinta. Vincite superiori a 52.000 euro sono riscosse solo con prenotazione di bonifico presso gli Uffici Premi di Sisal e Milano o Roma. Il regolamento del SuperEnalotto, quindi, prevede che il vincitore del 5 di questa sera debba presentare la ricevuta della giocata vincente entro il 90esimo giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale sul sito www.superenalotto.it a uno degli Uffici Premi di Sisal S.p.A (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13) in via Ugo Bassi 6 a Milano o in Viale Sacco e Vanzetti 89 a Roma.