video suggerito

SuperEnalotto, oggi centrato il 5+1 da oltre 600mila euro a Racconigi (Cuneo) Nell’estrazione di oggi sabato 1 marzo 2025 centrato a Racconigi (Cuneo) un 5+1 da oltre 600mila euro al Superenalotto. Realizzati anche dieci 5 che portano a casa un montepremi di circa 20mila euro ciascuno. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È stato centrato un 5+1 da oltre 600mila euro nell'estrazione di oggi, sabato 1 marzo, del Superenalotto. Il montepremi da 624.789,13 euro è stato vinto, tramite gioco da tastiera, in un punto vendita di tabacchi-giornali a Racconigi, in provincia di Cuneo.

Nessun 6 oggi, ma sono stati ralizzati inoltre dieci ‘5' che si portano a casa 20.185,50 euro ciascuno. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 81 milioni di euro. Si ricordi che la combinazione vincente del Superenalotto di oggi è 1, 12, 33, 40, 41, 83. Numero Jolly: 6. Numero SuperStar: 67.

Come si riscuote la vincita al SuperEnalotto

Per riscuotere la vincita al SuperEnalotto ci sono diversi sistemi in base alla somma vinta. Vincite superiori a 52.000 euro sono riscosse solo con prenotazione di bonifico presso gli Uffici Premi di Sisal e Milano o Roma. Il regolamento del SuperEnalotto, quindi, prevede che il vincitore del 5+1 di questa sera debba presentare la ricevuta della giocata vincente entro il 90esimo giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale sul sito www.superenalotto.it a uno degli Uffici Premi di Sisal S.p.A (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13) in via Ugo Bassi 6 a Milano o in Viale Sacco e Vanzetti 89 a Roma.