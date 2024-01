SuperEnalotto, centrato il 5+1 da 682mila euro a Siracusa Realizzato il 5+1 al Superenalotto di questa sera, lunedì 8 gennaio 2024. Il fortunato porta a casa 682.533,38. Combinazione vincente centrata a Siracusa presso il Cafe del Mar, in via Lido Sacramento. Centrati anche due 5 a Settimo Torinese e Nardò. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Redazione

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Vincita da capogiro al Superenalotto con l'estrazione di questa sera, lunedì 8 gennaio. Nessun 6 centrato nella prima estrazione della settimana al Superenalotto e il jackpot è salito ulteriormente a 42.800.000,00 euro. Ma è stato registrato un 5+1 da 682.533,38 euro a Siracusa presso il Cafe del Mar, in via Lido Sacramento, 19.

La sestina vincente di questa sera (62 48 20 28 51 42 Jolly 72 Superstar 47), è stato estratto un 5+1 da più di 600mila euro e due 5 da 110.255,40 euro a Settimo Torinese (TO) e Nardò (LE) e un "4 stella" da 55.259 euro. Ancora nulla da fare per il 6: l’ultimo da 85,1 milioni di euro è stato centrato il 16 novembre 2023 a Rovigo.

I vincitori dovranno riscuotere la vincita entro 31 giorni di tempo dalla scadenza del termine previsto per la presentazione di reclami e rivendicazioni, così come indicato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato.

Si ricordi che per le vincite di importo superiore ai 52mila euro è necessario entro 90 giorni inoltrare la ricevuta di gioco vincente (originale ed integra) all'Ufficio Premio Sisal di Via A. Tocqueville 13 20154 Milano o all’Ufficio Premio Sisal di Via Sacco e Vanzetti, 89 00155 – Roma. Il pagamento sarà effettuato entro il termine di 30 giorni dalla data di consegna della ricevuta presso gli uffici competenti.

Obbligatorio anche per i tre vincitore dei biglietti da 5 punti (63mila euro in palio) presentare la ricevuta di gioco vincente secondo i termini stabiliti entro 30 giorni dall'estrazione. Il procedimento è obbligatorio e i soldi saranno versati solo dopo che il biglietto sarà stato inoltrato. Anche in questo caso i soldi saranno accreditati entro il termine di 30 giorni dalla data di consegna della ricevuta, così come previsto dalle procedure standard.