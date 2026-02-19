SuperEnalotto, centrato il 5 da oltre 179mila euro nell’estrazione di giovedì 19 febbraio: il vincitore in Abruzzo

Serata fortunata al SuperEnalotto questa sera giovedì 19 febbraio 2026. Un fortunato giocatore infatti ha centrato il 5 portandosi a casa tutta la quota per questa vincita pari a oltre 179mila euro. La schedina vincente del concorso numero 29 del 2026 è stata giocata in Abruzzo, e più precisamente in una ricevitoria di Avezzano, in provincia dell'Aquila.

Nel dettaglio, il fortunato vincitore dell'unico 5 al SuperEnalotto di oggi, giovedì 19 febbraio, si porta a casa alla cifra esatta di 179.653,22 euro. La giocata vincente è stata effettuata presso il punto vendita "Bar Tabacchi Castello", situato in Piazza Castello ad Avezzano.

Il fortunato vincitore del 5 al SuperEnalotto ha giocato i suoi numeri tramite il metodo Quick Pick Multistella, una modalità che in pratica ti permette di giocare al SuperEnalotto senza compilare la schedina ma affidando al terminale il compito di scegliere casualmente una combinazione di numeri. Basta comunicare l'importo che si vuole giocare direttamente al rivenditore che convalida la giocata Quick Pick.

Quote più popolari invece per le altre vincite al SuperEnalotto di oggi che vanno dai 3.200 euro per i 91 giocatori che hanno realizzato il 3 Stella ai soli 5 euro per chi ha centrato solo il due. Centinaia infatti i 4 che portano a casa ciascuno meno di 500 euro.

La combinazione vincente del Superenalotto del concorso di oggi giovedì 19 febbraio 2026 è 39 – 76 – 90 – 20 – 40 – 43; Numero Jolly: 53; Numero Superstar: 53. Nell'estrazione odierna del SuperEnalotto ancora nessuna vincita al 6 o 5+1 che hanno fatto schizzare il jackpot ormai a quota 123,5 milioni di euro. L’ultima vincita milionaria al SuperEnalotto rimane quella di Desenzano del Garda dove il fortunato che ha realizzato l’ultimo "6" ha vinto oltre 35,4 milioni il 22 maggio scorso.

Per riscuotere la vincita al SuperEnalotto ci sono diversi sistemi in base alla somma vinta. Vincite superiori a 52mila euro come quella di questa sera sono riscosse solo con prenotazione presso gli Uffici Premi di Sisal e Milano o Roma. Come spiega Sisal, infatti, il regolamento del SuperEnalotto prevede che il vincitore debba presentare la ricevuta della giocata vincente a uno degli Uffici Premi di Sisal S.p.A (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13) in via Ugo Bassi 6 a Milano o in Viale Sacco e Vanzetti 89 a Roma, entro il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale sul sito www.superenalotto.it