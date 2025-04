SuperEnalotto, centrato il 5 da oltre 156mila euro nell’estrazione di oggi martedì 22 aprile: ecco dove

video suggerito

A cura di Giorgia Venturini

Oggi martedì 22 aprile una persona ha centrato il 5 al SuperEnalotto portandosi a casa 156.393,52 euro. Nessun 6 e 5+1 però. Il fortunato ha giocato a Sestri Levante, in provincia di Genova: il punto vendita è la Tabaccheria Comeglio in Via Sara, 96. Da segnalare anche un "4 Stella" da 60.298 euro. L’ultimo "6" era stato centrato il 20 marzo 2025 a Roma: in questo caso il fortunato aveva vinto 88,2 milioni di euro. La vincita può essere reclamata entro il 90esimo giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale sul sito ufficiale del SuperEnalotto a uno degli Uffici Premi di Sisal S.p.A.

Per riscuotere il denaro sono previsti diversi sistemi in base alla somma vinta. Le vincite fino a 520 euro è possono essere richieste in un qualsiasi punto di vendita, secondo Sisal. Se la giocata è stata fatta online l’accredito avverrà direttamente sul conto di gioco.

Le vincite superiori a 520 e fino a 5.200 euro potranno essere richieste nel punto vendita che ha convalidato la giocata o presso un punto pagamento premi. In caso di schedina giocata su internet, l’accredito avverrà direttamente sul conto di gioco. Vincite da 5.200 a 52.000 euro sono invece pagate con prenotazione di bonifico nei Punti Pagamento Premi o Uffici Premi di Sisal. Quelle superiori a 52.000 euro possono essere riscosse solo con prenotazione di bonifico presso gli Uffici Premi di Sisal a Milano o Roma.

Il regolamento del SuperEnalotto prevede che il vincitore di questa sera debba riscuotere la somma tramite prenotazione di bonifico presso gli Uffici Premi di Sisal a Milano o Roma.