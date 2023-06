“Suo nipote è nei guai” e la 90enne consegna 20mila euro ai truffatori: denunciati, uno è minorenne Due giovani di 25 e 17 anni hanno sottratto a un’anziana circa 20mila euro raggirandola con una truffa. Secondo quanto reso noto, i due avrebbero finto di voler informare la 90enne che il nipote era in pericolo e che per aiutarlo avrebbe dovuto consegnare del denaro.

A cura di Gabriella Mazzeo

Hanno truffato una 90enne per circa 20mila euro tra contanti e gioielli nella mattinata di mercoledì, ma la "gioia" dovuta all'insperato bottino è durata fortunatamente per poche ore. La polizia di Firenze, infatti, è riuscita a rintracciare i due truffatori e a riconsegnare la refurtiva all'anziana raggirata.

Secondo quanto reso noto, a mettere in atto la "classica" truffa del nipote in pericolo sarebbero stati due giovani di 25 e 17 anni. L'anziana avrebbe ricevuto una telefonata con la quale i due ladri fingevano di volerla informare di un mancato pagamento da parte del nipote che in quel momento non era in casa. I due avrebbero detto alla nonna che il giovane nipote si era messo "in guai molto seri" e che per aiutarlo avrebbe dovuto consegnare oro e contanti.

La 90enne, nel panico, ha fornito ai giovanissimi truffatori l'indirizzo di casa per poi consegnare il bottino davanti alla porta. Al ritorno del nipote, la donna ha realizzato di essere stata raggirata. Le forze dell'ordine si sono subito messe sulle tracce dei due truffatori, individuando in breve tempo il giovane che si era fatto materialmente consegnare i gioielli e il complice che lo aspettava in auto.

Leggi anche L'oroscopo del 22 maggio 2023

Gli investigatori di via Zara si sono coordinati attraverso la Sala Operativa della Questura con tutte le altre pattuglie della polizia sparse nelle aree urbane ed extraurbane e alla fine, gli agenti della polizia stradale di Arezzo hanno fermato sull'autostrada A1, in direzione Sud, il fuoristrada dei due sospettati. Alla guida vi era un giovane di 25 anni mentre al suo fianco viaggiava un ragazzino di appena 18 anni. Sarebbe stato proprio lui a farsi consegnare i gioielli dall'anziana.

Durante il controllo della vettura sono saltati fuori tutti i gioielli della 90enne fiorentina: la refurtiva era nascosta sotto il piantone dello sterzo. I due sono stati denunciati per truffa aggravata in concorso.