Stupro di gruppo in spiaggia Stresa, in 4 condannati a 6 anni di carcere: tra loro anche un’amica della vittima

Sono stati condannati a 6 anni e 8 mesi tutti gli imputati a processo a Verbania per lo stupro di gruppo avvenuto a Stresa, denunciato nel 2022 dalla vittima, una ragazza sudamericana di 19 anni. Gli imputati, 3 uomini di 19, 34 e 36 anni e una donna di 31 anni, sono stati giudicati tutti con la formula del rito abbreviato. La procura aveva chiesto una condanna a 8 anni. Il Gup ha stabilito anche una provvisionale di 50mila euro la per vittima, che ormai vive fuori regione.

Gli imputati hanno un periodo di 15 giorni per ricorrere in appello. Il giudice ha deciso inoltre di rinviare in Procura gli atti di due persone estranee ai fatti, per valutare l’ipotesi di falsa testimonianza.

L’epoca dei fatti risale alla notte tra il 24 e 25 giugno 2022, quando il gruppo di amici dopo aver trascorso laserata in un pub della zona, si è diretto poi su un spiaggia di Stresa sul Lago Maggiore, nel Verbano-Cusio-Ossola, dove si è consumato lo stupro. Insieme ai 3 uomini, c’era anche una donna, amica della vittima con cui aveva trascorso la serata insieme. La 19enne ha raccontato che una volta in spiaggia, i ragazzi del gruppo l’avrebbero tenuta ferma mentre ognuno di loro, a turno, ne abusava fisicamente. Solo nelle ore successive, anche a causa dell’alcol consumato quella sera insieme al gruppo, la vittima è riuscita a ricordare tutto, denunciando qualche giorno dopo ai Carabinieri la violenza subita.

Secondo i pm di Verbania, i quattro hanno abusato delle condizioni di inferiorità fisica e psichica della vittima. Gli imputati, compresa la 19enne, sono tutti provenienti dal Perù e dalla Repubblica Dominicana, ma residenti a Stresa.