Studentesse stuprate a Firenze, Marco Camuffo condannato in via definitiva a 4 anni di galera Marco Camuffo è stato condannato in via definitiva a 4 anni di galera per aver stuprato le due studentesse 21enni statunitensi a Firenze nel 2017.

A cura di Giacomo Andreoli

Marco Camuffo è stato condannato per aver violentato le due studentesse 21enni statunitensi a Firenze nel 2017. A stabilirlo è la Corte di Cassazione, che ha confermato in via definitiva la condanna per l'ex carabiniere, stabilendo la riduzione della pena a 4 anni e 4 mesi di reclusione.

La vicenda risale alla notte tra il 6 e il 7 settembre 2017 a Firenze, dopo che il militare le aveva riaccompagnate assieme a un collega con l'auto di servizio nella loro casa fiorentina, in Borgo Santi Apostoli. La sentenza della Suprema Corte è inferiore di due mesi rispetto ai 4 anni e 6 mesi inflitti dalla Corte di appello di Firenze il 4 febbraio dello scorso anno.

"Non riesco a smettere di piangere– ha commentato la sentenza una delle due studentesse- Questo è il giorno più bello della mia vita. Non ci sono parole, grazie per avermi creduto e sostenuto: finalmente sento di poter respirare e andare avanti". Le frasi sono contenute in un messaggio che la studentessa ha inviato al suo legale italiano, l'avvocato Francesca D'Alessandro, che l'ha assistita come parte civile nella vicenda processuale.

In primo grado, l'11 ottobre 2018, il Tribunale del capoluogo toscano aveva condannato l'ex appuntato scelto Camuffo con rito abbreviato a 4 anni e 8 mesi. Sempre oggi la Corte d'appello di Firenze ha confermato la condanna, ma ha ridotto la pena da 5 anni e 6 mesi di reclusione a 4 anni per Pietro Costa, l'altro ex carabiniere accusato di aver violentato le due studentesse statunitensi. La diminuzione di due mesi della pena è stata decisa dai giudici d'appello escludendo l'aggravante della violazione dei doveri d'ufficio, reato per il quale Costa era già stato condannato dal Tribunale militare, come del resto anche Camuffo.